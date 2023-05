Eh sì, proprio così, siamo tutti pronti ad esultare per l’arrivo della bella stagione. Dopo quanto accaduto recentemente, ovviamente in termini di condizioni meteo climatiche estreme, saremmo tutti un po’ contenti nel sapere che le giornate finalmente tenderanno a stabilizzarsi.

Ci metteranno ancora un po’, questo è giusto dirlo, infatti dobbiamo sottolineare ancora una volta come i temporali stiano tenendo sotto scacco molte zone d’Italia nel corso delle ore centrali del giorno. È normale, d’altronde la ferita che si era scavata sul Mediterraneo non poteva rimarginarsi in men che non si dica a meno che non arrivasse un forte anticiclone a mettere le cose a posto.

Anticiclone che comunque sta provando in tutti i modi a prendere il sopravvento, diciamo che da qui a fine maggio molto probabilmente non riuscirà nel suo intento perché vi saranno altre insidie stavolta provenienti dall’oceano Atlantico. Si tratterà di infiltrazioni di aria umida che molto probabilmente daranno luogo ancora a qualche temporale.

Diciamo che la situazione dovrebbe volgere al meglio nel corso della prima settimana di giugno. Abbiamo detto che questa è la data confermata per l’arrivo dell’estate, data che tra l’altro sancisce l’avvio della bella stagione anche dal punto di vista del calendario meteorologico.

In molti tirano un sospiro di sollievo, d’altronde questo mese di maggio sta portando tutta la pioggia di un’intera primavera nell’arco di poche settimane. Inutile, anzi superfluo ribadire che si tratta di un quadro meteorologico sicuramente eccezionale, in passato infatti difficilmente abbiamo avuto mese di maggio di questo tipo anche se in epoca recente qualcosa di simile comunque c’è stato.

Ora però cerchiamo di concentrarci di più su quelle che saranno le proiezioni per il prossimo mese di giugno perché a nostro avviso potrebbero riservare comunque delle sorprese.