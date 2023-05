Beh, dobbiamo pur sempre ricordarci che l’attuale stagione è la primavera, non estate. Le condizioni meteo climatiche d’altronde ce lo stanno ricordando ed anzi per certi versi sembra addirittura che stia tornando autunno.

Vero è che qualche assaggio di caldo lo stiamo avendo, ma rispetto ai proclami apparsi quella nell’ultimo periodo non c’è nulla che possa far gridare all’estate anticipata. Lasciate stare che quando arriva l’anticiclone fa caldo, questa ormai non è una scoperta. Negli ultimi decenni basta un minimo accenno di alta pressione che le temperature schizzano rapidamente al di sopra delle medie stagionali.

Certo, dovessimo guardare agli accadimenti della penisola iberica beh allora potremmo dire che le l’estate veramente si è fatta strada anticipatamente. Ma restando in Italia come avevamo ipotizzato l’estate dovrà senz’altro guadagnarsi il pane perché al momento non sembra esserci alcuna intenzione primaverile di lasciarsi sopraffare.

Probabilmente a qualcuno sarà capitato di dare un’occhiata a qualche modello di previsione alla ricerca di bel tempo, la ricerca di quelle proiezioni che appunto decantavano l’inizio dell’estate. Bene osservando tali modelli sicuramente avrete notato qualcos’altro, ovvero che la fase di brutto tempo che sta iniziando potrebbe durare davvero a lungo.

Ma allora quand’è che arriverà l’estate? Beh, noi siamo convinti che la bella stagione si farà largo a giugno ma dovrà comunque faticare anche in quel periodo perché le dinamiche atmosferiche non sembrano molto inclini a regalarci un’estate esplosiva.

Anzi, diciamo che potrebbe essere un’estate esplosiva per altri motivi, ossia per gli eccessi termici che sicuramente avremo ma anche per le fasi temporalesche che molto probabilmente in varie fasi della stagione riusciranno a prendere il sopravvento. Soprattutto nel mese di giugno.