Ma davvero l’estate 2023 sarà infuocata? Davvero le condizioni meteo climatiche saranno eccezionali? Beh, andiamo con ordine proviamo a rispondere anzitutto al primo quesito.

Se sarà infuocata o meno ovviamente non lo possiamo sapere in questo momento, come abbiamo scritto spesso e volentieri non siamo capaci di leggere il futuro e non abbiamo la sfera di cristallo. Però possiamo dirvi quelle che sono le nostre sensazioni in merito, ovvero che non siamo per nulla convinti che avremo un’estate infuocata.

Piuttosto siamo convinti che le condizioni meteo climatiche possono avere tratti di eccezionalità, questo sì. Quindi la risposta al secondo quesito è si, potrebbero esserci situazioni eccezionali.

Ma cosa significa eccezionali? Beh, molto semplicemente che potrebbero esserci ondate di caldo violente ma potrebbero anche durare poco perché insidiate da crisi temporalesche altrettanto violente. Ecco quindi che se uno legge tra le righe riesce a capire quale potrebbe essere l’andamento della prossima stagione estiva…

Stagione estiva all’insegna della dinamicità, se preferite all’insegna degli sbalzi termici che potrebbero essere davvero imponenti. Quindi attenzione, perché sbalzi termici uguale contrasti termici quindi uguale fenomeni potenzialmente devastanti.

Diciamo che in questo periodo stiamo avendo probabilmente un assaggio di quella che potrebbe essere la dinamicità atmosferica dei prossimi mesi, ovviamente con peculiarità differenti visto e considerato che attualmente siamo ancora in primavera (anche se qualcuno spesso e volentieri lo dimentica).

In definitiva crediamo che l’estate 2023 non si farà mancare nulla, dal caldo ai temporali, dall’anticiclone africano alle gocce fredde Mediterranee.