Qualche tempo fa avevamo scritto un approfondimento dal titolo “quando arriverà l’estate, c’è una data”… Bene, oggi siamo qui per dirvi che arrivano conferme da tutti gli autorevoli centri di calcolo internazionali quindi siamo in procinto di sciogliere la prognosi.

Proiezioni meteo climatiche infatti stanno volgendo verso un corposo miglioramento, anche se le insidie dei prossimi giorni saranno sempre le solite: i temporali. Infatti infiltrazioni di aria umida dall’oceano Atlantico potrebbero coinvolgere il basso Mediterraneo innescando una recrudescenza dell’instabilità.

Di tale argomento avremo modo di parlare approfonditamente, in questa sede stiamo cercando di capire se effettivamente con i primi giorni di giugno arriverà l’estate.

Come detto i modelli di previsione sembrano tutti orientarsi in quella direzione, attenzione però perché rispetto a qualche tempo fa sono state ampiamente riviste al ribasso le temperature. Non significa che farà fresco, sia chiaro, significa semplicemente che non si intravede al momento un’ondata di caldo pazzesca.

Per carità, non vogliamo dare nulla per scontato perché sappiamo fin troppo bene quanto ci voglia poco per cambiare le carte in tavola. Pertanto non escludiamo che il caldo vero, quello africano, possa accompagnare questa prima fase di stabilità tipica della bella stagione. Diciamo che tra l’altro questa fase arriverà proprio nel momento in cui farà il suo esordio l’estate meteorologica.

Sul fronte termico occorrerà chiaramente aggiornarsi più avanti, in questo momento è difficile fare previsioni in tal senso. Diciamo che comunque le temperature potrebbero andare al di sopra dei 30 °C, se ciò dovesse accadere ricordiamoci che per il mese di assolutamente normale.