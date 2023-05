Sono giorni, quelli che stiamo vivendo, piuttosto tormentati. Le condizioni meteo non sono per nulla clementi, anzi sono proprio brutte e per il momento la via d’uscita la si intravede solamente all’orizzonte.

Capiamo quindi che siano giorni propizi per le prime proiezioni stagionali, ovvero per le prime ipotesi su quelle che potrebbero essere le condizioni meteo climatiche dell’estate. Come sempre vorremmo ricordarvi che nessuno ha la sfera di cristallo, piuttosto bisognerebbe ricordarsi che abbozzare un trend stagionale significa proporvi scenari dopo aver analizzato al meglio tutta una serie di elementi atmosferici.

Affermare che la prossima sarà un’estate torrida sarebbe fin troppo semplice, d’altronde negli ultimi decenni tale condizione termica estiva è quella più frequente pertanto facilmente ipotizzabile.

Sapete però una cosa? Non siamo per niente convinti che sarà realmente un’estate rovente… Per quanto riguarda il mese di giugno molto probabilmente ci sarà qualche ondata di caldo particolarmente intensa, però restiamo dell’opinione che potrebbero esserci anche delle nuove fasi instabili piuttosto marcate con temperature in forte calo.

Per quanto riguarda i mesi di luglio e agosto sì, probabilmente vi saranno degli eccessi termici verso l’alto quindi i picchi di calore potrebbero raggiungere livelli eccezionali. Però attenzione, se ci seguite giornalmente saprete che siamo convinti che tali picchi possano essere comunque di breve durata.

Se poi si vorrà dire che l’estate sarà torrida perché magari le varie ondate di caldo attese raggiungeranno appunto vette termiche inesplorate allora è un altro discorso. Se però si vuole far passare il concetto di un’estate torrida ovvero di un intero trimestre segnato da temperature terribilmente alte beh, permetteteci ma non sarà così.

Non ci stiamo a questo gioco, cerchiamo di riportare le cose correttamente ma soprattutto cerchiamo di proporre analisi che abbiano un senso. Pertanto vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati con i nostri approfondimenti.