Estate 2023. Proiezioni meteo tra il serio e il faceto. Caldo assurdo? Caldo estremo? Caldo eccezionale? Chissà… Oppure instabilità, temporali, grandinate, fresco? Vedremo.

La nostra idea è chiara, ma la ripetiamo. Anche perché vi sono comunque degli aggiornamenti rispetto a quanto scritto nelle settimane scorse.

La nostra idea è che possa essere un’Estate normale, dove per normale intendiamo senza che l’Anticiclone Africano domini in lungo e in largo non lasciando spazio ad altri scenari meteorologici. Nulla a che vedere, giusto per capirsi, con l’Estate 2003. Sono passati 20 anni da quella tremenda stagione estiva, eppure ogni volta che stiamo per accogliere la bella stagione si evoca quell’incubo.

Che poi, volendo essere precisi, a seguire vi sono stati periodi anche più caldi seppur di minore durata. Ecco, crediamo che quest’anno vi possano essere dei picchi di caldo notevoli, anzi notevolissimi. Picchi di caldo che potrebbero portarci temperature eccezionali, ma dovrebbe trattarsi di fasi poco durature.

Perché l’instabilità sarà sempre in agguato e questo non sarà un bene. O forse sì. Dipenderà da quanto intensi saranno i contrasti termici, perché in quel periodo i temporali potrebbero essere davvero devastanti. Eh sì, potrebbero risultare eccezionali anche quei fenomeni, d’altronde negli ultimi anni abbiamo visto sempre più spesso grandinate di un certo spessore.

Credevamo che certi eventi potessero riguardare soltanto gli Stati Uniti, o magari l’Australia, o magari altre zone europee. Invece no, sono arrivati anche da noi.

Comunque, diciamo che l’Estate 2023 sarà molto probabilmente un’Estate normale per quelli che sono diventati i canoni di normalità stagionale negli ultimi decenni.