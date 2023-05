Stiamo andando incontro a quel periodo dell’anno durante il quale le probabilità di caldo intenso crescono esponenzialmente. Stiamo andando incontro all’estate, soprattutto stiamo andando incontro a importanti variazioni meteo climatiche che dovrebbero porre fine alla primavera.

Ma stiamo anche andando incontro a un periodo durante il quale si farà presto a decretare l’arrivo del caldo atroce, se preferite del caldo estremo, per farla più semplice del caldo africano. Sì, perché negli ultimi decenni il caldo africano è diventato il protagonista assoluto anche sul bacino del Mediterraneo…

Le ondate di caldo di un certo tipo, quelle che per intenderci fanno sudare pesantemente, si susseguono spesso e volentieri senza soluzione di continuità. Sarà così anche quest’anno? È il quesito che in tanti si stanno ponendo, in realtà stiamo ponendo anche noi perché vorremmo capire fin da subito che tipo di state dovremo affrontare.

Di sicuro l’anticiclone protagonista sarà sempre quello, ovvero il subtropicale. Quindi mettiamoci l’anima in pace, anticiclone delle Azzorre molto probabilmente non verrà mai o se lo farà sarà soltanto per brevissimi periodi. A prendere in mano le redini sarà il collega africano, che ancora una volta farà parlare di sé.

Certo, non possiamo sapere fin da oggi quanto saliranno le temperature e dove eventualmente farà più caldo, però molto probabilmente avremo delle ondate particolarmente pesanti sulla cui durata comunque ci sarà da discutere. Vedrete che alla fine del prossimo trimestre il bilancio sarà decisamente diverso da quello che un po’ tutti si aspettano, ovvero quello delle enormi ondate di caldo e del meteo estivo senza sosta.

Siamo sempre più convinti, l’estate riserverà dei colpi di scena molto molto importanti in diverse occasioni. Lo ripetiamo, attenzione perché i temporali potranno essere veramente forti e frequenti.

Ma da subito è opportuno illustrare le due tipologie di caldo: caldo afoso e caldo torrido, essendo ben differenti tra loro.

Il caldo afoso è un tipo di calore caratterizzato da un’alta percentuale di umidità nell’aria. L’umidità dell’aria si misura con un igrometro, e generalmente il caldo diventa afoso con 30°C ed un punto di saturazione dell’aria di 20°C. Ma questo indicatore è approssimativo.

Il caldo afoso in Italia si verifica principalmente durante la stagione estiva, quando le temperature sono elevate e l’aria contiene un elevato grado di umidità. La combinazione di queste due condizioni rende l’atmosfera pesante e l’ambiente sgradevole.

Quando l’aria è afosa, il corpo umano fatica a rinfrescarsi attraverso la normale sudorazione. Infatti, con un’alta percentuale di umidità, il sudore non evapora facilmente, rendendo meno efficace il naturale processo di raffreddamento del corpo. Di conseguenza, si ha una sensazione di caldo più intensa e soffocante rispetto a quella che si avrebbe con la stessa temperatura ma con un livello di umidità più basso.

Il caldo afoso può portare a sintomi di malessere come affaticamento, spossatezza, irritabilità, e in alcuni casi può causare problemi più seri come colpi di calore. È particolarmente sgradevole per molte persone perché può dare la sensazione di avere la pelle appiccicosa e gli abiti sudati.

Il caldo torrido è un tipo di calore che si riferisce a temperature molto elevate, spesso superiori ai 35°C, ma con livelli di umidità relativamente bassi. Questa condizione è tipica delle regioni desertiche e delle calde estati mediterranee, specie quelle nuove sotto l’anticiclone nordafricano, dove il sole può essere molto intenso, ma l’aria rimane secca.

Nonostante le temperature estreme, il caldo torrido può essere percepito come meno opprimente rispetto al caldo afoso. Questo perché, con la bassa umidità, il sudore evapora rapidamente dalla pelle, facilitando il naturale meccanismo di raffreddamento del corpo.

Tuttavia, il caldo torrido può comunque portare a disidratazione e stress termico se non si consuma abbastanza acqua e se non ci si protegge adeguatamente dal sole. È anche possibile che l’aria secca possa causare disagio respiratorio, soprattutto per chi soffre di problemi respiratori o allergie.

È importante notare che, nonostante la sensazione termica possa essere inferiore rispetto a quella del caldo afoso, le alte temperature del caldo torrido possono essere altrettanto pericolose per la salute, soprattutto se ci si espone per lunghi periodi senza adeguata protezione e idratazione.