No, non stiamo parlando del 1 giugno o dell’ultima decade di giugno. Nel primo caso sappiamo che l’estate esordirebbe ufficialmente dal punto di vista della meteorologia, nel secondo caso invece esordirebbe dal punto di vista astronomico.

Stiamo parlando di proiezioni o comunque di ipotesi meteo climatiche che possiamo avanzare dopo aver analizzato attentamente non soltanto i modelli di previsione ma soprattutto le dinamiche atmosferiche che vi stiamo descrivendo ormai da tempo. Dinamiche che come detto potrebbero avere delle ripercussioni piuttosto pesanti anche nel mese di giugno, tuttavia siamo convinti che le prime intense fiammate di aria calda stanno per arrivare.

Ma quando arriveranno? Beh, visto che il tema è tra virgolette caldo non possiamo esimerci dal dirvi che la prima vera rimonta anticiclonica africana potrebbe farsi largo nell’ultima settimana di maggio.

In tal senso è giusto sottolineare come le proiezioni dei centri di calcolo internazionali, quelle in grado di spingersi più a lungo, stiano iniziando a credere nell’inizio dell’estate. Se così dovesse accadere arriverebbe in anticipo di qualche giorno rispetto al calendario meteorologico, ma come sappiamo ci sta che nel mese di maggio possa effettivamente arrivare il primo ovvero caldo di stagione.

Anche osservando le proiezioni termiche troviamo dei riscontri circa la data ipotizzata, infatti in quel periodo le temperature sembrerebbero destinate a salire in modo consistente. Non stiamo parlando di una semplice ondata di caldo, stiamo parlando di una vera e propria fiammata subtropicale che pertanto potrebbe portarci abbondantemente al di sopra dei 30 °C.

Ovviamente dobbiamo aspettare ulteriori riscontri, prima infatti come sappiamo dovremo affrontare un periodo decisamente perturbato che potrebbe portarci piogge veramente importanti.