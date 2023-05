Inutile girarci attorno, quello che sta succedendo in questo mese di maggio è decisamente distante dal concetto di normalità meteo climatica stagionale.

Non possiamo nasconderci dietro un dito, le precipitazioni che stanno interessando le nostre regioni spesso e volentieri sono superiori alla media e come detto rischiamo veramente di veder cadere tutta la pioggia di un’intera stagione in qualche settimana di maltempo. Maltempo che peraltro, lo sappiamo, non è per niente terminato ed anzi stiamo entrando nel vivo di una seconda fase ciclonica particolarmente cattiva.

Ma qual è il rischio che corriamo? Beh, sembra abbastanza scontato dirvi e dirci che molto probabilmente passeremo da un eccesso all’altro ovvero dalla truppa pioggia al caldo assurdo.

Il caldo sarà sicuramente uno dei temi dominanti delle prossime settimane perché un po’ tutti stanno cercando di capire quand’è che arriverà appunto la prima fiammata africana. Quando si parla di caldo infatti si sta evidentemente parlando di anticiclone africano, con tutti gli annessi e connessi.

Cosa aspettarsi lo sappiamo già, qui si tratta soltanto di capire quando effettivamente arriverà e soprattutto quale sarà l’intensità. Come abbiamo scritto diverse volte nel corso dell’ultimo periodo riteniamo che la prima fiammata subtropicale possa portarci temperature superiori ai 35 °C.

Guardando le proiezioni termiche per i primi di giugno effettivamente possiamo notare un’impennata sostanziale dei termometri, poi vedremo se tale impennata sarà in grado di darci il risultato che stiamo ipotizzando. Certo è che qui si sta parlando di nuovi eccessi, eccessi che rischiano poi di avere altre ripercussioni in termini di precipitazioni.

Sì, perché siamo sempre convinti che giugno possa effettivamente portarci altre ondate di maltempo particolarmente consistenti, però per esserne certi ovviamente dovremo aspettare delle conferme.