Ovviamente dobbiamo andarci piano con le conclusioni, stiamo parlando pur sempre di proiezioni meteo climatiche da qui a 10 giorni circa. In questo caso dobbiamo pertanto tenere in considerazione tutti gli elementi che ci vengono messi a disposizione dai vari modelli di previsione.

È innegabile però che i centri di calcolo internazionali stiano indicando una strada abbastanza chiara, una strada che per la prima decade di maggio potrebbe rivelarsi tortuosa o se preferite ricca di ostacoli. Infatti come ben sappiamo il nuovo mese esordirà all’insegna del brutto tempo, brutto tempo che a tratti su alcune regioni avrà connotati tipicamente autunnali.

Difatti ci aspettiamo che calino parecchio le temperature e che l’attuale anticipo d’estate venga letteralmente spazzato via. Dopodiché quella che abbiamo definito la variabilità tipicamente primaverile dovrebbe proseguire e dopo un temporaneo miglioramento indotto molto probabilmente un promontorio di alta pressione proveniente dal Nordafrica ecco che il tempo potrebbe nuovamente destabilizzarsi parecchio.

Da un lato c’è chi punta con decisione verso l’Atlantico, dall’altro lato c’è chi dà maggiore peso all’aria fredda proveniente dal nord Europa.

A prescindere dall’una o dall’altra soluzione avremo comunque (se tutto verrà confermato) un quadro meteorologico decisamente instabile o addirittura a tratti perturbato. Ricordate quando vi dicevamo che secondo noi maggio avrebbe potuto riservare dei colpi di scena uno dietro l’altro?

Ecco, intendevamo proprio questo e a quanto pare gli autorevoli modelli previsionali sembrano volerci dare credito. Poi per carità, magari ci sarà spazio per una nuova rimonta dell’alta pressione africana che durerà più del previsto magari pure con temperature più alte rispetto a quelle di questi giorni, però crediamo che le chances in tal senso siano molto basse.