Condizioni meteo che in queste ore stanno registrando un sensibile peggioramento, la causa come sappiamo è da ricercare in un vortice di bassa pressione che si sta scavando tra il Nordafrica e la Sardegna.

Tale vortice è destinato ad approfondirsi ulteriormente nei prossimi giorni, risalendo gradualmente in direzione nord. Ciò farà sì che la prima parte della prossima settimana sia destinata a proporci condizioni di forte maltempo in varie zone d’Italia. Il termine “forte maltempo” lo stiamo utilizzando non a caso perché si prospettano forti temporali che potrebbero assumere anche carattere di nubifragio.

Poi tutto finito? No, neanche per idea. Infatti nella seconda parte della prossima settimana una nuova discesa di aria fresca del Nord Europa dovrebbe rialimentare l’area ciclonica sui settori centro occidentali del Mediterraneo e ancora una volta potrebbe scavarsi un vero e proprio ciclone sulle coste nordafricane.

Purtroppo si tratta di evoluzioni meteo totalmente imprevedibili, quindi dovremo per forza di cose cercare di seguire step by step i vari aggiornamenti dei modelli di previsione perché potrebbero variare pesantemente i dettagli riguardanti l’entità e la distribuzione delle precipitazioni.

Quello che possiamo dirvi comunque è che i centri di calcolo internazionali puntano in quella direzione, pertanto riteniamo che l’ipotesi di severo maltempo per gran parte della prossima settimana possa effettivamente realizzarsi.

Abbiamo dato un’occhiata anche alle mappe relative alle piogge, in modo particolare alla quantità di pioggia attesa e possiamo dirvi che se dovessero effettivamente verificarsi determinati quantitativi maggio rischierebbe di portarci tutta la pioggia che non è caduta nei mesi precedenti.