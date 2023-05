Non se ne uscirà tanto facilmente… Stiamo parlando della crisi ciclonica che sta per cominciare, anzi diciamo che è già iniziata col passaggio di una prima goccia fredda sui nostri mari.

Le condizioni meteo climatiche, infatti, sono peggiorate in quattro e quattr’otto. Siamo passati da un anticipo d’estate ad uno scenario che sembra somigliare molto a quelli che dovrebbero verificarsi nei mesi di marzo e di aprile. Però lo sapevamo, d’altronde le avevamo detto che maggio probabilmente sarebbe stato il mese peggiore della primavera.

Quando scrivevamo che in passato abbiamo avuto mesi di maggio estremamente piovosi non lo si faceva tanto per perdere tempo, lo si faceva perché c’erano delle fondamenta statistiche in quello che si scriveva ma soprattutto c’erano i presupposti atmosferici affinché ciò potesse accadere.

Bene, sappiate appunto che non riusciremo tanto facilmente infatti i centri di calcolo internazionali ci fanno comunque vedere una crisi ciclonica che non si dovrebbe risolvere almeno prima del 20 maggio.

Significa che abbiamo davanti a noi una decina di giorni di tempo fortemente instabile, a tratti si potrà parlare tranquillamente di forte maltempo come ad esempio nel weekend ormai imminente. Peraltro attenzione perché le precipitazioni rischiano davvero di essere molto forti in varie zone d’Italia, il che potrebbe esporre alcune regioni a delle problematiche di tipo idrogeologico.

Ora, non siamo qui a trattare dettagli previsionali che al momento non ci competono ma siamo qui per dirvi che l’estate arriverà molto probabilmente nell’ultima settimana di maggio se non addirittura a giugno e non sappiamo neppure se avrà la capacità di affermarsi definitivamente.