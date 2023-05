Conferme… Conferme sul fatto che le condizioni meteo climatiche stanno per subire un peggioramento ancora più marcato rispetto a quello che abbiamo avuto negli ultimi giorni.

Ultimi giorni che infatti hanno visto crescere l’instabilità atmosferica in maniera importante, complice il passaggio a inizio settimana di una piccola goccia fredda che ha trafitto il promontorio di alta pressione costringendolo alla ritirata. Non solo, ha aperto anche una ferita all’interno della quale continuerà ad affluire aria fresca del Nord Europa che non farà altro che alimentare un’ampia saccatura.

Come vi abbiamo detto ripetutamente negli ultimi giorni l’evoluzione di tale struttura ciclonica non è affatto scontata. Infatti gli ultimissimi aggiornamenti dei centri di calcolo internazionali ci propongono interessanti novità, non tanto smentendo il maltempo (come detto ampiamente confermato) quanto modificando un po’ le tempistiche dei fenomeni più importanti.

Pare infatti che il vortice di bassa pressione possa incattivirsi di più nella prima metà della prossima settimana, momento in cui pertanto potrebbero subentrare le precipitazioni più forti. Stiamo parlando di un’area ciclonica che potrebbe assumere i connotati di un vero e proprio ciclone Mediterraneo.

Ovviamente tutto ciò andrà confermato nei prossimi giorni, però sappiate che tutta la prossima settimana sarà decisamente instabile a tratti persino perturbata.

Non si fa fatica a parlare di complessa evoluzione meteo di maggio, anche perché non riusciremo prima del 20 del mese e secondo qualche centro di calcolo internazionale si potrebbe andare addirittura oltre tale data. Se così fosse si andrebbe incontro a quel mese di maggio estremamente piovoso che abbiamo citato svariate volte.

Non ci resta pertanto che pazientare perché tra qualche giorno avremo le risposte che stiamo cercando soprattutto saremo in grado di dirvi se dovremo rimandare l’idea dell’estate al mese di giugno.