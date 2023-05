Le condizioni meteo climatiche stanno cambiando, profondamente. Un cambiamento che avevamo ampiamente preannunciato i giorni scorsi, allorquando in presenza dell’alta pressione dicevamo che l’anticipo d’estate (se tale lo si può definire) avrebbe avuto vita breve.

Il cambiamento è avvenuto già nelle regioni del Nord Italia ed ora si sta propagando in direzione del centro-sud. La causa come ben saprete è una goccia fredda in rapido transito sul Mediterraneo centrale, goccia fredda che si sta insinuando all’interno del campo di alta pressione pertanto i contrasti termici che si verranno a creare (in quota infatti è presente aria decisamente più fresca) potranno dar luogo a fenomeni localmente di forte intensità.

Questo però, lo sappiamo, è semplicemente un antipasto di ciò che accadrà nel corso della seconda parte di settimana e in tal senso alcune proiezioni dei modelli non ci lasciano per niente tranquilli.

Infatti i centri di calcolo internazionali dicono anzitutto che andremo incontro a una crisi ciclonica di lunga durata (alcuni ipotizzano addirittura sino al 20 maggio) dopodiché alcuni tra i più affidabili dicono anche che il prossimo peggioramento vedrà un’evoluzione verso un ciclone Mediterraneo.

Non stentiamo a crederlo, infatti negli ultimi giorni l’ondata di caldo che ha investito la penisola iberica (di riflesso anche parte delle nostre regioni) ha creato un serbatoio di energia termica che potrà essere speso proprio per la formazione di una struttura ciclonica particolarmente cattiva.

Per quanto riguarda i dettagli previsionali chiaramente non è ancora il momento, tuttavia possiamo già dirvi che qualora dovessero verificarsi una situazione del genere potremmo assistere a fenomeni veramente forti. Ragion per cui vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.