Maggio peggio di marzo, peggio di aprile. Ricordate quando tempo fa dicevamo che il mese di maggio avrebbe potuto portarci condizioni meteo climatiche veramente pessime?

Ricordiamo ancora molto bene vari commenti a quel tipo di discorso, in pochi credevano infatti che maggio potesse riservare un cambiamento così profondo. Anzi, diciamo che la stragrande maggioranza era convinta che maggio potesse portarci fin da subito l’estate e invece così non è stato.

Non lo sarà nemmeno nell’ultima parte del mese, infatti l’instabilità atmosferica continuerà a martellare il Mediterraneo con temporali di una certa importanza.

Purtroppo però il tempo di questi giorni non è per niente piacevole, o perlomeno non ovunque. Possiamo aggiungere che non lo sarà nemmeno nei prossimi giorni, infatti stiamo andando incontro a un nuovo severo peggioramento che nel corso del weekend potrebbe portare fenomeni anche più forti di quelli che abbiamo avuto ultimamente.

Ricordiamo perfettamente le proiezioni che avevamo proposto qualche tempo fa, proiezioni che parlavano di due cicloni mediterranei ed ecco che quanto ipotizzato si sta verificando.

Occorrerà quindi avere molta pazienza perché il meteo di questo periodo è davvero una brutta storia, una storia che vi abbiamo raccontato è che continueremo raccontarvi con la speranza che tra non molto possa esserci spazio anche per la buona novella.