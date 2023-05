Negli ultimi anni la fascia anticiclonica subtropicale ha avuto un ruolo decisivo nel determinare le condizioni meteo nelle nostre latitudini, bloccando l’ingresso delle correnti perturbate atlantiche sul Mediterraneo occidentale. Questo fenomeno ha portato a una prolungata siccità, soprattutto nelle regioni settentrionali italiane. Tuttavia, un cambiamento significativo è in arrivo.

Il Contesto Meteorologico Attuale

L’Anticiclone delle Azzorre e le sue Conseguenze

L’Anticiclone delle Azzorre, che si espande dalla penisola iberica, sta interferendo con le condizioni climatiche stagionali normali. Invece di portare stabilità, si prevede che l’Anticiclone si rafforzerà nei prossimi giorni e si sposterà verso le latitudini più alte. Questo movimento favorirà la formazione di una buca depressionaria sul Mediterraneo centrale.

L’Arrivo della Prima Perturbazione

Questa buca depressionaria causerà l’arrivo di una serie di impulsi instabili. Il primo di questi ha raggiunto il Nord-Ovest dell’Italia, portando con sé un calo generalizzato delle temperature dovuto all’afflusso di aria polare marittima. Questo porterà a un’atmosfera instabile per la maggior parte delle regioni peninsulari italiane.

Le Previste Evoluzioni Meteorologiche

La Formazione di una Goccia Fredda

Queste condizioni potrebbero dar vita a una goccia fredda, una zona di bassa pressione isolata all’interno di un’area di alta pressione, a causa della chiusura temporanea del canale perturbato. Questo fenomeno potrebbe essere causato dalla combinazione dell’alta pressione delle Azzorre e quella presente sull’Europa orientale.

L’Instabilità Continua e l’Arrivo di Nuovi Impulsi

Nonostante la formazione della goccia fredda, è possibile che nuovi impulsi instabili si inseriscano nella buca depressionaria a metà mese, mantenendo un clima fresco e instabile sulla nostra penisola. Se tale scenario dovesse confermarsi, potremmo aspettarci un periodo in cui rovesci e temporali sarebbero all’ordine del giorno.

Le Previsioni a Breve Termine

La Situazione per Martedì e DMercoledì

Martedì vedrà l’arrivo di una nuova perturbazione che porterà piogge ed anche temporali al Nord-Ovest, estendendosi durante la notte al Nord-Est e alla Toscana. Mercoledì, le precipitazioni si estenderanno a tutta l’Italia peninsulare e alla Sicilia orientale, con l’eccezione del Nord-Ovest, dove si prevedono schiarite parziali.

Le Previsioni per i Giorni Successivi

Guardando oltre, le previsioni meteorologiche suggeriscono che il periodo di instabilità potrebbe continuare. Nuovi impulsi instabili potrebbero ancora raggiungere l’Italia, alimentando ulteriormente l’atmosfera instabile e portando a un ciclo quasi quotidiano di rovesci e temporali. Ovviamente, queste previsioni saranno affinate con l’evolvere della situazione e il ricalcolo dei modelli numerici.

Conclusione

Un Cambiamento Significativo

In conclusione, l’Italia e il Mediterraneo centrale stanno per vivere un significativo cambiamento meteorologico. L’Anticiclone delle Azzorre, che per tanto tempo ha contribuito a condizionare il meteo nelle nostre latitudini, si sta rafforzando e spostando, facilitando la formazione di una buca depressionaria. Questo porta a una fase di instabilità piuttosto prolungata per la nostra penisola.

Il Periodo di Instabilità

Questo periodo di instabilità vedrà una serie di impulsi instabili che porteranno rovesci e temporali. Nonostante la possibile formazione di una goccia fredda, nuovi impulsi potrebbero continuare ad alimentare l’instabilità, portando a un ciclo quasi quotidiano di maltempo.

Le Previsioni Future

Le previsioni future suggeriscono che queste condizioni potrebbero persistere per qualche tempo. Tuttavia, come sempre, la situazione è in continua evoluzione, e nuovi dati potrebbero portare a raffinamenti delle previsioni.

In questo periodo di cambiamento, è importante rimanere aggiornati sulle previsioni meteo, in modo da essere preparati a qualsiasi eventualità. Ricordate, il meteo può cambiare rapidamente, quindi è essenziale mantenersi informati.