Chissà quanti di voi tra qualche giorno esclameranno la frase che abbiamo utilizzato per il titolo di questo approfondimento… Beh, qualora qualcuno dovesse farlo avrebbe probabilmente le sue ragioni, infatti le condizioni meteo non saranno per niente calma.

Anzi, saranno veramente irrequiete e si andrà avanti così per un bel po’ di giorni. Cosa dobbiamo aspettarci ormai lo sapete, quindi non stiamo qui ad approfondire un argomento che verrà trattato e ritrattato abbondantemente. Siamo qui invece per dirvi che bisogna avere pazienza, bisogna cercare di capire che questo è un periodo pienamente primaverile.

Sì, siamo in primavera spesso cielo si dimentica, però viene da chiedersi per quale motivo si è convinti che maggio debba essere il mese dell’estate?

In passato maggio era un mese variabile, capace di portarci le prime giornate calde (senza gli eccessi africani) ma anche i primi temporali preannunciati l’arrivo della bella stagione. Poi qualcosa è cambiato, nel senso che abbiamo avuto mesi di maggio fortemente estivi ma anche i mesi di maggio all’insegna della pioggia.

Quel che è certo, lo ripetiamo, è che maggio è un mese a tutti gli effetti primaverile. Non possiamo pretendere che la momento all’altro arrivi l’alta pressione e metta a tacere tutto. È una pretesa ingiustificata e ingiustificabile.

Quindi quando vi verrà da esclamare che di questo meteo non se ne può più pensateci un attimo, pensate che la stagione primaverile deve fare il suo corso e che per l’estate avremo davanti a noi tre mesi. Tre mesi durante i quali ci si potrà sbizzarrire a commentare le più disparate situazioni estive, anche se poi come ben sappiamo spesso e volentieri si riduce a una situazione: l’anticiclone africano.

Ciò detto ci congediamo facendo un inchino alla primavera le attendendo con la giusta pazienza che arrivi l’estate.