Nel corso degli ultimi decenni, non c’è bisogno neanche di stare qui a ripeterlo tutte le volte, il quadro meteo climatico dell’estate non è stato per nulla apprezzabile.

O meglio, lo è stato soltanto a tratti a meno che non si sia amanti viscerali dell’afa. Sì, perché sempre più spesso capita di avere a che fare con ondate di caldo che un tempo non ci sognavamo nemmeno potessero esistere. Magari succedeva che l’aria rovente subtropicale venisse a trovarci ma lo faceva sporadicamente e solamente per qualche giorno in tutto un trimestre.

Poi qualcosa è cambiato, pesantemente… Il caldo da africano è diventato sempre più frequente, soprattutto è stato capace di insistere sulle nostre regioni per lunghi periodi. Questo solitamente significa che la massa d’aria rovente si carica anche d’umidità tramutando il caldo torrido nel terribile caldo afoso.

Afa terribile quindi, quell’incubo meteo che si materializza e che molto probabilmente si materializzerà nelle prossime settimane perché a quanto pare l’estate é smaniosa di prendere il sopravvento. Ci riuscirà? Rispondervi in questo momento non è facile, diciamo che siamo sempre convinti che anche giugno potrà riservare colpi di scena in termini di precipitazioni.

Però non possiamo negarvi che siamo preoccupati anche dagli eccessi termici, infatti le ondate di caldo molto probabilmente ci saranno, saranno brevi ma saranno particolarmente forti e potrebbero portare le prime ondate di afa. Per capirci, quell’elevata umidità che rende le notti d’estate insopportabili a meno che dentro casa non si abbia qualcosa per alleviare il caldo eccessivo.

Sì, inutile girarci attorno, anche la prossima sarà un’estate da tenere seriamente sott’occhio perché benché il caldo magari si ha meno duraturo potrebbe raggiungere picchi veramente eccezionali. Ed ecco che la fa, terribile, potrebbe nuovamente rappresentare quell’incubo meteo che non vorremmo mai più vivere.