Nuova ondata maltempo in arrivo il 10 maggio, con allerta massima per le zone recentemente alluvionate dell’Emilia Romagna. È probabile che gli accumuli di pioggia siano significativi e creino ulteriori problemi, in quanto i terreni sono ancora saturi.

Le ultime previsioni indicano che la fase più critica si verificherà nel pomeriggio e la sera del 10 maggio. Le precipitazioni e i temporali si sposteranno progressivamente dall’Emilia occidentale all’Emilia orientale e alla Romagna, con miglioramenti previsti solo nella tarda notte o nelle prime ore del mattino di giovedì.

Anche altre aree, come il Veneto (in particolare Padova e Rovigo), l’alta Toscana, l’Umbria settentrionale e il Pesarese, potrebbero essere a rischio di criticità locali, per via di piogge complessive che potrebbero superare i 100 mm.

Sull’imminente maltempo, ecco il comunicato della Protezione Civile che evidenzia situazioni di allerta in ben 13 regioni, con un avviso di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero determinare criticità idrogeologiche e idrauliche.

L’avviso prevede, dalla serata di oggi, martedì 9 maggio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Lombardia, in estensione a veneto, Emilia-Romagna e Provincia Autonoma di Trento. Dal primo mattino di domani si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, specie settori occidentali, in estensione a Molise, specie settori occidentali, Campania, Basilicata, specie settori tirrenici, e Calabria, specie settori tirrenici settentrionali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 10 maggio, allerta rossa e allerta arancione su buona parte dell’Emilia-Romagna. È stata inoltre valutata allerta gialla su parte dell’Emilia-Romagna, su Lazio, Umbria, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Puglia, Abruzzo, Marche, parte di Sicilia, Lombardia e Province Autonome di Trento e Bolzano.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.