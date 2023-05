Una vasta zona di bassa pressione, centrata tra Francia e Sardegna, sta influenzando le condizioni meteorologiche nell’area Mediterranea. Questo fenomeno sta generando un flusso di correnti calde e umide provenienti dal Nord-Africa che si dirigono verso i Balcani, provocando un iniziale deterioramento del tempo su alcune parti dell’Italia.

In seguito alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate – responsabili dell’attivazione dei piani di protezione civile nelle aree interessate – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le variazioni climatiche potrebbero causare problemi idrogeologici e idraulici in diverse aree del Paese, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e allerta disponibile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede, a partire dalle prime ore di domani, domenica 14 maggio, piogge sparse o diffuse, possibili temporali, su Lazio, Campania, Molise, Umbria, Emilia-Romagna e Lombardia. Questi eventi potrebbero essere accompagnati da forti piogge, attività elettrica intensa, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Allerta fino a rossa in Emilia Romagna, arancione e gialla su altre zone

Sulla base delle attuali condizioni e delle previsioni, per domani, domenica 14 maggio, risulta emessa un’allerta rossa e arancione su parte dell’Emilia-Romagna. È stata anche emessa un’allerta gialla in Veneto, Lombardia, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Umbria e sul resto dell’Emilia-Romagna.

L’aggiornamento delle condizioni meteorologiche e delle criticità previste in Italia è disponibile quotidianamente sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it). Qui sono presenti anche le linee guida su come comportarsi in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, le possibili criticità specifiche e le azioni preventive adottate sono gestite dalle strutture locali di protezione civile, con le quali il Dipartimento monitorerà lo sviluppo della situazione.