Le previsioni meteo per Roma nei prossimi dieci giorni presentano un panorama di condizioni atmosferiche mutevoli, con piogge abbondanti e un graduale aumento delle temperature. La temperatura media per questo periodo dell’anno, sulla base dei dati degli ultimi trent’anni, oscilla tra i 13°C e i 24°C.

Analisi dettagliata delle previsioni meteo a Roma

Sabato 13 maggio – Rovesci e nuvole

Il meteo a Roma sarà molto nuvoloso con rovesci. Le temperature varieranno tra gli 11°C e i 20°C, con una probabilità di precipitazioni del 90% e 16 mm di pioggia previsti.

Domenica 14 maggio – Nuvoloso con piovaschi

Domenica, il meteo a Roma sarà ancora nuvoloso con piovaschi. Le temperature saliranno leggermente, con un massimo di 22°C.

Da lunedì a mercoledì – Una varietà di condizioni

Il meteo a Roma sarà variabile da lunedì a mercoledì, con cieli nuvolosi, temporali e nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra gli 11°C e i 20°C.

Giovedì 18 maggio – Coperto

Giovedì, il meteo a Roma sarà coperto, con una possibile precipitazione del 40%. Le temperature raggiungeranno un massimo di 25°C.

Da venerdì a domenica – Aumento delle temperature

Da venerdì a domenica, il meteo a Roma vedrà un aumento delle temperature, con un massimo di 29°C previsto per domenica.

Lunedì 22 maggio – Pioggia

Lunedì, il meteo a Roma sarà molto nuvoloso con pioggia. Le temperature rimarranno alte, con un massimo di 27°C.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo a Roma per i prossimi dieci giorni prevedono una serie di condizioni atmosferiche mutevoli, con un totale di 40 mm di pioggia previsti. Le temperature minime e massime previste sono rispettivamente di 11°C e 29°C. Nonostante le precipitazioni, le temperature sono previste in aumento. Come sempre, queste sono solo previsioni e il meteo reale può variare. Per gli aggiornamenti più recenti sul meteo a Roma, continuate a seguire le nostre previsioni.