Il meteo a Napoli per i prossimi dieci giorni rivela un mix di condizioni atmosferiche, con un’alta probabilità di rovesci e temperature variabili. Storicamente, per questo periodo dell’anno, le temperature medie minime e massime a Napoli oscillano tra i 15°C e i 24°C. Tuttavia, le previsioni attuali mostrano un quadro leggermente diverso.

Prossimi dieci giorni: Un’analisi dettagliata delle previsioni meteo a Napoli

Fine settimana – Rovesci e vento

Il meteo a Napoli per il fine settimana prevede un clima molto nuvoloso con rovesci. Le temperature andranno dai 15°C ai 22°C. Domenica sarà particolarmente ventosa, con raffiche di vento che raggiungeranno i 42 km/h.

Inizio settimana – Pioggia continua

La tendenza del meteo a Napoli continua con rovesci per l’inizio della settimana. Lunedì e martedì vedranno precipitazioni abbondanti, con circa 14 mm e 12 mm di pioggia rispettivamente. Le temperature scenderanno leggermente, con una minima di 14°C.

Mercoledì – Una breve pausa

Mercoledì vedrà una breve pausa dalle piogge con solo nubi sparse. Il meteo a Napoli prevede temperature tra i 15°C e i 22°C.

Fine settimana – Nuvolosità con temperature in aumento

Giovedì, venerdì e sabato il meteo a Napoli sarà molto nuvoloso, con temperature in aumento, raggiungendo un massimo di 28°C. Venerdì c’è una piccola probabilità di precipitazioni.

Inizio della prossima settimana – Coperto con possibilità di pioggia

Lunedì, il meteo a Napoli prevede un cielo coperto con una probabilità del 70% di pioggia. Le temperature varieranno tra i 16°C e i 27°C.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo a Napoli per i prossimi dieci giorni indicano una settimana dominata da rovesci e nuvole, con un totale di 38 mm di pioggia previsti. Le temperature minime e massime previste sono rispettivamente di 14°C e 28°C. Nonostante l’instabilità del tempo, il clima rimarrà relativamente mite. Come sempre, queste sono solo previsioni e il meteo reale può variare.