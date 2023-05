Le previsioni meteo a Milano per i prossimi dieci giorni promettono un periodo di piogge e cieli nuvolosi. Considerando le medie storiche di questo periodo dell’anno, le temperature a Milano oscillano tra i 12°C e i 20°C. Tuttavia, le previsioni attuali sembrano deviare da questo trend.

Analisi dettagliata delle previsioni meteo a Milano

Sabato 13 maggio – Rovesci e vento

Il meteo a Milano sarà dominato da rovesci e cielo molto nuvoloso. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 18°C, e sono previsti circa 11 mm di pioggia.

Domenica 14 maggio – Piovaschi

Domenica il meteo a Milano sarà ancora molto nuvoloso con piovaschi, ma con temperature leggermente più alte, raggiungendo i 19°C.

Lunedì 15 maggio – Leggera pausa

Lunedì si prevede una breve pausa dalle piogge, con il meteo a Milano che sarà solo leggermente nuvoloso. Le temperature aumenteranno fino a un massimo di 22°C.

Da martedì a venerdì – Una settimana umida

Il meteo a Milano da martedì a venerdì sarà dominato da nuvole e precipitazioni. Pioviggine e piovaschi si alterneranno, con temperature che oscilleranno tra i 12°C e i 21°C.

Fine settimana – Rovesci e pioggia

Il meteo a Milano nel fine settimana prevede rovesci e pioggia, con temperature che rimarranno costanti tra i 13°C e i 21°C.

Lunedì 22 maggio – Coperto con pioviggine

Inizio della prossima settimana, il meteo a Milano sarà coperto con pioviggine. Le temperature scenderanno leggermente, con un massimo previsto di 17°C.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo a Milano per i prossimi dieci giorni indicano un periodo di precipitazioni continue e cieli nuvolosi, con un totale di 44 mm di pioggia previsti. Le temperature minime e massime previste sono rispettivamente di 12°C e 23°C. Nonostante le precipitazioni, le temperature rimarranno moderate. Come sempre, queste sono solo previsioni e il meteo reale può variare.