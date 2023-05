Iniziamo questo articolo analizzando il meteo a Torino per la settimana a venire. Basandoci sui dati storici, la temperatura media minima di Torino in questo periodo dell’anno è di circa 12°C, mentre la massima è di circa 24°C. Tuttavia, le previsioni per la prossima settimana indicano un periodo di tempo instabile, con temperature che si prevede oscilleranno tra i 10°C e i 24°C.

Previsioni meteo Torino: un’occhiata ai giorni a venire

Sabato e Domenica – Pioggia abbondante

Il meteo a Torino per sabato e domenica prevede condizioni nuvolose con rovesci. Le temperature oscilleranno tra i 12°C e i 19°C. La possibilità di precipitazioni è alta, con circa 16 mm di pioggia previsti per sabato e 7 mm per domenica.

Lunedì e Martedì – Leggera tregua

Lunedì il meteo a Torino sarà leggermente migliore, con cieli poco nuvolosi e qualche piovasco. Martedì, ci si aspetta un clima più sereno, con cieli poco nuvolosi. Le temperature saliranno, raggiungendo i 24°C.

Mercoledì a Venerdì – Ritorno della pioggia

Mercoledì il meteo a Torino tornerà ad essere molto nuvoloso con rovesci, con temperature tra i 12°C e i 20°C. Giovedì e venerdì saranno giorni coperti con pioggia, con temperature che oscilleranno tra i 11°C e i 20°C.

Fine settimana – Condizioni instabili

Per il fine settimana, il meteo a Torino prevede condizioni molto nuvolose con rovesci. Le temperature rimarranno stabili, oscillando tra i 12°C e i 20°C.

Conclusione

Le previsioni meteo per Torino nella settimana a venire indicano un periodo di tempo piuttosto instabile, con molta pioggia e nuvole. La temperatura minima prevista sarà di 10°C e la massima di 24°C. Il totale delle precipitazioni previste per la settimana sarà di 75 mm. Ricordiamo che queste sono solo previsioni e potrebbero subire variazioni. Per aggiornamenti continui sul meteo a Torino, rimanete sintonizzati.