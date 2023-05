In questo articolo analizzeremo il meteo previsto per Milano dal 7 al 16 maggio. La temperatura media minima e massima degli ultimi 30 anni per questo mese nella città è di 9°C e 21°C, rispettivamente. Esamineremo le previsioni per ogni giorno e calcoleremo il totale delle precipitazioni previste per il periodo.

Domenica 7 maggio: molto nuvoloso con rovesci

Il meteo a Milano domenica sarà molto nuvoloso con rovesci. La temperatura oscillerà tra 16°C e 23°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 6 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà mediamente a 4 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime di 17 km/h.

Lunedì 8 maggio: nuvoloso con rovesci

A Milano lunedì il meteo sarà nuvoloso con rovesci. La temperatura varierà tra 16°C e 21°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 15 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà mediamente a 6 km/h da Est/Sud-Est, con raffiche massime di 29 km/h.

Martedì 9 maggio: molto nuvoloso con pioggia

Il meteo a Milano martedì sarà molto nuvoloso con pioggia. La temperatura oscillerà tra 15°C e 21°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 9 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà mediamente a 9 km/h da Est, con raffiche massime di 31 km/h.

Mercoledì 10 maggio: coperto con pioggia, ventoso a tratti

A Milano mercoledì il meteo sarà coperto con pioggia, e ventoso a tratti. La temperatura varierà tra 13°C e 16°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 26 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà mediamente a 10 km/h da Est/Sud-Est, con raffiche massime di 40 km/h.

Giovedì 11 maggio: coperto

Il meteo a Milano giovedì sarà coperto. La temperatura oscillerà tra 12°C e 16°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 70%. Il vento soffierà mediamente a 5 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime di 12 km/h.

Venerdì 12 maggio: molto nuvoloso

A Milano venerdì il meteo sarà molto nuvoloso. La temperatura varierà tra 13°C e 19°C. Il vento soffierà mediamente a 7 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime di 16 km/h.

Sabato 13 maggio: nubi sparse

Il meteo a Milano sabato sarà caratterizzato da nubi sparse. La temperatura oscillerà tra 12°C e 22°C. Il vento soffierà mediamente a 6 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime di 12 km/h.

Domenica 14 maggio: nuvoloso

A Milano domenica il meteo sarà nuvoloso. La temperatura varierà tra 14°C e 23°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 20%. Il vento soffierà mediamente a 6 km/h da Sud/Sud-Est, con raffiche massime di 12 km/h.

Lunedì 15 maggio: molto nuvoloso con pioggia

Il meteo a Milano lunedì sarà molto nuvoloso con pioggia. La temperatura oscillerà tra 16°C e 24°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 14 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà mediamente a 5 km/h da Sud/Sud-Ovest, con raffiche massime di 20 km/h.

Martedì 16 maggio: coperto con pioggia

A Milano martedì il meteo sarà coperto con pioggia. La temperatura varierà tra 14°C e 20°C. La possibilità di precipitazioni sarà del 90%, con circa 6 mm di pioggia previsti. Il vento soffierà mediamente a 6 km/h da Est, con raffiche massime di 13 km/h.

Conclusione

In sintesi, il meteo a Milano dal 7 al 16 maggio sarà prevalentemente caratterizzato da pioggia e nuvolosità. Il totale delle precipitazioni previste per il periodo sarà di circa 96 mm. La temperatura minima prevista sarà di 12°C, mentre la massima toccherà i 24°C.