Immergersi nelle foreste sterminate, ammirare i paesaggi mozzafiato, passeggiare tra le strade acciottolate di affascinanti città storiche, assaporare la tradizione culinaria locale: il viaggio in Nuova Scozia, in Canada, è tutto questo e molto di più. Questa regione nascosta del mondo offre un’infinità di meraviglie da scoprire, capace di lasciare ogni viaggiatore senza fiato.

Cosa vedere in Nuova Scozia

Uno dei primi luoghi da visitare è senza dubbio Halifax, la capitale della provincia. Questa città affascinante offre un’ampia varietà di attrazioni, tra cui il pittoresco lungomare, il vibrante Mercato dei Fattori e la storica Cittadella.

Il lungomare di Halifax : Si tratta di una passeggiata lungo il porto piena di negozi, ristoranti e musei. Non perdere il Maritime Museum of the Atlantic e il Canadian Museum of Immigration at Pier 21.

Il Mercato dei Fattori : È il luogo perfetto per assaporare i prodotti locali e scoprire l'artigianato della Nuova Scozia.

La Cittadella di Halifax: Questa fortezza storica offre una vista panoramica sulla città e sul porto.

Un altro luogo imperdibile è il Parco Nazionale di Cape Breton Highlands, famoso per i suoi panorami mozzafiato, le escursioni attraverso foreste lussureggianti e coste frastagliate, e la spettacolare strada Cabot Trail.

Dove andare in Nuova Scozia

La Nuova Scozia è ricca di piccoli tesori nascosti, luoghi di incredibile bellezza che vale la pena scoprire.

Lunenburg : Questa incantevole cittadina è Patrimonio dell’Umanità UNESCO, famosa per le sue case colorate e il suo fascino marittimo.

Peggy's Cove : Il suo famoso faro è uno dei più fotografati del mondo, situato su una roccia liscia e nera che si tuffa nell'oceano.

Bay of Fundy: È noto per avere le maree più alte del mondo. Qui puoi fare escursioni lungo le sue scogliere o provare l'emozionante esperienza di camminare sul fondo dell'oceano durante la bassa marea.

Dove alloggiare in Nuova Scozia

L’alloggio in Nuova Scozia varia da alberghi di lusso a ostelli per backpackers, da accoglienti bed and breakfast a case vacanze affittabili. Halifax offre una vasta gamma di opzioni, così come la pittoresca Lunenburg. Per un’esperienza più rurale, si possono trovare cottage e campeggi nelle aree più remote come Cape Breton Highlands.

Cosa fare in Nuova Scozia

La Nuova Scozia offre un’ampia gamma di attività per tutti i gusti. Escursionismo, ciclismo, kayak, whale watching sono solo alcune delle possibilità per gli amanti dell’outdoor. Per gli appassionati di cultura e storia, non mancano musei, gallerie d’arte, siti storici e festività locali. E per i foodie, degustazioni di vini locali e tour gastronomici per scoprire la ricca tradizione culinaria della regione.

Escursionismo : Il Parco Nazionale di Cape Breton Highlands offre una rete di sentieri che attraversano paesaggi spettacolari.

Whale watching : Sulla costa di Cape Breton, da luglio a settembre, è possibile avvistare balene, delfini e foche.

Degustazioni di vino: La valle dell'Annapolis è la regione vinicola della Nuova Scozia, perfetta per un tour enogastronomico.

Cosa mangiare in Nuova Scozia

La cucina della Nuova Scozia è influenzata dalle sue radici scozzesi e dalla sua posizione costiera. I piatti tipici includono frutti di mare come aragoste, vongole e pesce fresco. Non perdere il “Rappie Pie”, un pasticcio di patate e pollo tipico della regione di Acadian, e i dolci a base di mirtilli selvatici.

Il clima in Nuova Scozia

La Nuova Scozia ha un clima temperato, con estati miti e inverni freddi. La primavera e l’autunno sono piuttosto variabili, con temperature che possono variare notevolmente. Il periodo migliore per visitare la Nuova Scozia è da giugno a settembre, quando le temperature sono più calde e le giornate più lunghe.

Informazioni per chi parte dall’Italia

Se viaggi dall’Italia, avrai bisogno di un passaporto valido. Non è richiesto il visto per soggiorni inferiori ai 90 giorni, ma è consigliabile controllare le ultime informazioni sul sito del governo canadese. Ricorda di fare un’assicurazione di viaggio che copra eventuali spese mediche. Infine, la valuta utilizzata è il dollaro canadese.