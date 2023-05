La Mongolia, con i suoi vasti orizzonti sconfinati e le sue tradizioni secolari, è una meta da sogno per gli appassionati di viaggi. Questo affascinante paese, situato tra la Russia e la Cina, offre una gamma incredibile di paesaggi naturali, dall’imponente Deserto del Gobi alle steppe infinite, dalle montagne innevate ai laghi cristallini. La Mongolia è un invito all’avventura, un luogo dove immergersi in una cultura ricca e unica, abbracciando un modo di vivere semplice e in armonia con la natura. Preparatevi a un viaggio indimenticabile, alla scoperta di luoghi incontaminati e di tradizioni affascinanti, dove il tempo sembra essersi fermato.

Dove andare e cosa vedere

La Mongolia è un paese di contrasti e ogni sua regione ha qualcosa di unico da offrire. La capitale Ulan Bator è un intrigante mix di modernità e tradizione, con i suoi grattacieli e i centri commerciali che si affiancano ai monasteri buddisti e ai mercati all’aperto. Non perdete l’opportunità di visitare il Monastero di Gandan, il più grande e importante del paese.

Il Parco Nazionale di Gorkhi-Terelj è un vero paradiso per gli amanti della natura, con le sue formazioni rocciose spettacolari e le sue valli verdi. Qui si possono fare escursioni, cavalcare o semplicemente godere della bellezza dei paesaggi.

è un vero paradiso per gli amanti della natura, con le sue formazioni rocciose spettacolari e le sue valli verdi. Qui si possono fare escursioni, cavalcare o semplicemente godere della bellezza dei paesaggi. Il Deserto del Gobi , uno dei luoghi più affascinanti del pianeta, offre panorami mozzafiato. Potete visitare le famose Dune Cantanti , cosi chiamate per il suono prodotto dal vento che spazza la sabbia, o cercare fossili di dinosauri, per i quali la zona è famosa.

, uno dei luoghi più affascinanti del pianeta, offre panorami mozzafiato. Potete visitare le famose , cosi chiamate per il suono prodotto dal vento che spazza la sabbia, o cercare fossili di dinosauri, per i quali la zona è famosa. Non dimenticate di visitare un accampamento nomade. Questa è un’esperienza unica che vi permetterà di entrare in contatto con la cultura mongola e di vivere per qualche giorno come un vero nomade, dormendo in una yurta e partecipando alle attività quotidiane.

Dove alloggiare

La Mongolia offre una vasta gamma di opzioni di alloggio per soddisfare le esigenze di ogni viaggiatore.

A Ulan Bator, troverete una varietà di hotel per tutti i gusti e budget. Gli hotel di lusso come il Shangri-La o il Kempinski Hotel Khan Palace offrono servizi di alto livello, mentre strutture come il UB City Hotel e il Zaya Guesthouse sono più economiche ma comunque confortevoli e ben posizionate.

Per chi cerca una soluzione alternativa, ci sono ostelli come il UB Guesthouse o il Golden Gobi, ideali per i viaggiatori a budget limitato o per chi desidera socializzare con altri viaggiatori.

Fuori dalla capitale, nelle zone più remote, si possono trovare dei Tourist Ger Camps. Questi campi offrono alloggi in yurte tradizionali ma con un certo livello di comfort, come letti veri, mobili e, in alcuni casi, anche bagni privati. Sono una buona opzione per chi desidera provare l’esperienza di dormire in una yurta, ma non vuole rinunciare a tutte le comodità.

Se siete avventurosi e desiderate un’esperienza autentica, potete anche scegliere di soggiornare in una yurta di una famiglia nomade. Questo tipo di alloggio è molto basic, con letti sul pavimento e niente bagno, ma è un’esperienza unica che vi permetterà di immergervi completamente nella cultura mongola. Ricordate però che la comunicazione può essere un problema, quindi è meglio organizzare questo tipo di soggiorno attraverso un tour operator o un guide locale.

Ricordate che, specialmente fuori dalla capitale, le prenotazioni possono essere complesse a causa della barriera linguistica e della mancanza di un sistema di prenotazione online. Quindi è consigliabile organizzare l’alloggio attraverso un’agenzia di viaggio o con l’aiuto di guide locali.

Il clima

Il clima mongolo è estremo e varia molto a seconda della stagione. L’inverno è molto freddo, con temperature che possono scendere fino a -40°C, mentre l’estate è calda e asciutta, con temperature che possono raggiungere i 30°C. La miglior stagione per visitare la Mongolia è in Estate, in particolare tra giugno e agosto, quando le giornate sono lunghe e soleggiate e le temperature gradevoli. Ricordatevi sempre di portare con voi abiti adatti a temperature estreme e a cambi repentini, specialmente se avete intenzione di visitare il deserto o le zone montuose.

Informazioni per chi parte dall’Italia

Per i cittadini italiani che desiderano viaggiare in Mongolia, è necessario un passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Non è richiesto il visto per soggiorni inferiori ai 30 giorni. Si raccomanda di stipulare una assicurazione di viaggio che copra eventuali spese mediche e di rimpatrio. La valuta locale è il tugrik e si consiglia di cambiare una certa quantità di denaro prima di partire, poiché gli sportelli automatici non sono sempre facilmente reperibili fuori dalla capitale.

La Mongolia è un paese sicuro, ma è sempre bene osservare le normali precauzioni, soprattutto nelle zone più isolate. Si consiglia inoltre di bere sempre acqua imbottigliata e di fare attenzione al cibo, soprattutto nelle zone rurali.

Il viaggio in Mongolia è un’esperienza che tocca l’anima, un viaggio nel tempo e nello spazio, tra steppe infinite e cieli stellati, tra tradizioni antiche e una natura selvaggia e incontaminata. Si tratta di una meta per viaggiatori curiosi e avventurosi, che cercano qualcosa di diverso, di autentico, di indimenticabile.