La Groenlandia, una terra di miti e leggende, di ghiacci eterni e panorami mozzafiato, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Un viaggio in questa terra non è solo un’avventura, ma un’esperienza che cambia la vita, un ritorno alle origini del mondo, un luogo dove la natura selvaggia domina incontrastata.

Lontana dalle rotte turistiche tradizionali, la Groenlandia offre un’esperienza unica e autentica, un viaggio che stimola tutti i sensi e che difficilmente si dimentica.

Cosa vedere in Groenlandia

Nel vasto panorama della Groenlandia, ci sono luoghi di interesse che spiccano per la loro bellezza naturale e storica.

Ilurissat Icefjord : Patrimonio dell’umanità UNESCO, è uno dei luoghi più affascinanti del pianeta, dove iceberg di dimensioni impressionanti derivanti dal Sermeq Kujalleq, uno dei ghiacciai più veloci e attivi del mondo, si riversano nel mare.

: Patrimonio dell’umanità UNESCO, è uno dei luoghi più affascinanti del pianeta, dove iceberg di dimensioni impressionanti derivanti dal Sermeq Kujalleq, uno dei ghiacciai più veloci e attivi del mondo, si riversano nel mare. Nuuk : la capitale della Groenlandia, una città che fonde tradizione e modernità. Non perdere il Museo Nazionale della Groenlandia per comprendere la ricca storia e cultura dell’isola.

: la capitale della Groenlandia, una città che fonde tradizione e modernità. Non perdere il Museo Nazionale della Groenlandia per comprendere la ricca storia e cultura dell’isola. Parco Nazionale della Groenlandia: il parco nazionale più grande del mondo, ospita una sorprendente varietà di fauna, tra cui orsi polari, trichechi, volpi artiche e aquile di mare.

Dove andare in Groenlandia

La Groenlandia è un luogo di meraviglie naturali e destinazioni uniche.

Disko Bay : conosciuta per l’avvistamento di balene, è un luogo di straordinaria bellezza.

: conosciuta per l’avvistamento di balene, è un luogo di straordinaria bellezza. Qaqortoq : la città più meridionale della Groenlandia, famosa per le sue fontane di granito e le case colorate.

: la città più meridionale della Groenlandia, famosa per le sue fontane di granito e le case colorate. Thule: la città più a nord del mondo, un luogo di estrema bellezza e di grande significato storico.

Dove alloggiare in Groenlandia

L’ospitalità groenlandese è calorosa e accogliente. Potete scegliere tra hotel di lusso, case ospiti familiari e accampamenti di tende tradizionali.

Hotel Arctic : con una vista mozzafiato sul Icefjord, offre camere confortevoli e iglù di alluminio per un’esperienza autentica.

: con una vista mozzafiato sul Icefjord, offre camere confortevoli e iglù di alluminio per un’esperienza autentica. Old Camp : situato a Kangerlussuaq, offre alloggi semplici ma confortevoli, ideale per chi ama la natura.

: situato a Kangerlussuaq, offre alloggi semplici ma confortevoli, ideale per chi ama la natura. Ilulissat Guesthouse: con vista sul Icefjord, offre un’esperienza di alloggio unica.

Cosa fare in Groenlandia

Dalla navigazione tra i giganteschi iceberg all’osservazione della fauna selvatica, la Groenlandia offre un’ampia varietà di attività.

Crociera tra gli iceberg : una delle esperienze più sorprendenti che si possano vivere.

: una delle esperienze più sorprendenti che si possano vivere. Trekking: esplorare a piedi i paesaggi mozzafiato della Groenlandia è un’esperienza indimenticabile. I sentieri di trekking variano in difficoltà, quindi c’è qualcosa per tutti i livelli di esperienza.

Osservazione dell’Aurora Boreale: i cieli notturni della Groenlandia offrono una delle migliori visualizzazioni di questo fenomeno naturale affascinante.

Cosa mangiare in Groenlandia

La cucina groenlandese è un’emozionante scoperta di sapori unici.

Suaasat : la zuppa tradizionale a base di carne di foca, renna o uccelli marini.

: la zuppa tradizionale a base di carne di foca, renna o uccelli marini. Mattiak : carne cruda di balena, un piatto tipico per gli amanti dei sapori forti.

: carne cruda di balena, un piatto tipico per gli amanti dei sapori forti. Renna affumicata: un piatto squisito, spesso servito con patate e mirtilli rossi.

Il clima in Groenlandia

Il clima della Groenlandia è artico, con temperature che variano molto a seconda della stagione e della regione. L’estate (giugno-agosto) è la stagione più mite, con temperature che possono raggiungere i 10-15°C. L’inverno è molto freddo, con temperature che possono scendere a -30°C o meno.

Informazioni per chi parte dall’Italia

Non ci sono voli diretti per la Groenlandia dall’Italia, ma si può raggiungere via Danimarca o Islanda. Il passaporto è necessario per l’ingresso. Non è richiesto il visto per i cittadini italiani per soggiorni inferiori ai 90 giorni. Ricordatevi di stipulare un’assicurazione di viaggio, in quanto le spese mediche in Groenlandia possono essere elevate.

La Groenlandia è un’ esperienza di viaggio indimenticabile, un luogo dove la natura selvaggia regna sovrana e dove potrete vivere avventure emozionanti. Preparatevi a immergervi in una cultura affascinante, a gustare sapori unici e a vivere esperienze che vi lasceranno senza fiato. Un viaggio in Groenlandia non è solo un viaggio, ma un’esperienza di vita, un ritorno alle origini, una connessione profonda con la natura che cambia il modo di vedere il mondo.