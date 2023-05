La Tunisi si stende davanti ai nostri occhi come un dipinto dalle tinte forti e accese. Una città dal fascino indomabile, capace di abbracciare il visitatore con il calore del suo popolo e l’unicità della sua cultura. Qui, la storia si intreccia con la contemporaneità in un affascinante mosaico di esperienze e avventure pronte a essere vissute.

Un viaggio a Tunisi non è solo un viaggio geografico, ma anche un viaggio nel tempo, attraverso secoli di storia, da Cartagine all’Impero Romano, fino alla moderna capitale di un Paese che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Cosa vedere a Tunisi

La città offre una miriade di meraviglie da scoprire. Tra queste, la Medina di Tunisi si distingue per la sua importanza storica e culturale. Questo antico quartiere, dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, si snoda in un labirinto di vicoli stretti e affollati, dove i suoni, i colori e i profumi del mercato locale si fondono per creare un’atmosfera unica.

Un’altra tappa imprescindibile è il Museo Nazionale del Bardo, casa di una delle più ricche collezioni di mosaici romani del mondo. Immaginatevi di camminare tra antiche rovine e reperti, ogni passo vi porterà più vicini a comprendere la storia affascinante e multiculturale di questa città.

Dove andare nei dintorni di Tunisi

Cartagine : visitate le rovine di questa antica città, un tempo fulcro del potere cartaginese e romano.

: visitate le rovine di questa antica città, un tempo fulcro del potere cartaginese e romano. Sidi Bou Said : questo pittoresco villaggio sul mare è noto per le sue case bianche con porte blu, i suoi caffè panoramici e la vista mozzafiato sul Mediterraneo.

: questo pittoresco villaggio sul mare è noto per le sue case bianche con porte blu, i suoi caffè panoramici e la vista mozzafiato sul Mediterraneo. Hammamet: famosa per le sue spiagge dorate e la sua animata vita notturna, è la destinazione perfetta per chi cerca relax e divertimento.

Dove alloggiare a Tunisi

A Tunisi non mancano le opzioni per l’alloggio. Dal lusso degli hotel a cinque stelle nel quartiere di La Marsa, come il The Residence Tunis, all’autentica esperienza offerta dai tradizionali alberghi nella Medina, come il Dar El Medina.

Cosa fare a Tunisi

Immergetevi nella vita locale visitando i mercati (o “souk”) dove potrete acquistare prodotti artigianali e spezie. Non perdete l’opportunità di vivere l’esperienza di un vero hammam tunisino, un bagno di vapore seguito da un massaggio rilassante.

Cosa mangiare a Tunisi

La cucina tunisina è un tripudio di sapori e spezie. Non potete perdervi il couscous, la brik (un involtino croccante ripieno solitamente di uovo, tonno e patate) e il lablabi, una zuppa di ceci arricchita con aglio e cumino. Per i più golosi, i dolci a base di mandorle e miele come i makroudh rappresentano una tentazione irresistibile.

Il clima a Tunisi

Tunisi gode di un clima mediterraneo, con estati calde e secche e inverni miti e piovosi. La primavera e l’autunno sono i periodi migliori per visitare la città, quando le temperature sono più moderate e le folle di turisti meno dense.

Informazioni per chi parte dall’Italia

Per viaggiare in Tunisia è necessario un passaporto con validità residua di almeno sei mesi. Non è richiesto il visto per soggiorni turistici fino a 90 giorni. La moneta ufficiale è il dinaro tunisino. Ricordatevi che l’uscita di dinari dal paese è vietata.

Inoltre, è consigliabile stipulare un’assicurazione di viaggio che copra eventuali spese mediche, in quanto la sanità locale non è sempre all’altezza degli standard europei. Ricordatevi di rispettare le usanze e le tradizioni locali, in particolare durante il mese di Ramadan.

Immergetevi nell’incanto di Tunisi, lasciatevi avvolgere dalla sua atmosfera magica e scoprite una città dove l’antico e il moderno si incontrano e si fondono in un unico, indimenticabile quadro.