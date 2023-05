Se sei alla ricerca di una nuova avventura e hai sempre sognato di vivere in un pittoresco borgo italiano, questa è l’opportunità che fa per te. Una regione ha lanciato un incredibile bando: ti regalano fino a 15 mila euro per trasferirti e diventare un residente di una delle sue bellissime cittadine abruzzesi.

Il bando regionale e l’opportunità unica

Il bando regionale, promosso dalla Regione Abruzzo, ha l’obiettivo di promuovere lo sviluppo di alcune meravigliose cittadine abruzzesi. Questo progetto mira a incentivare la ripresa economica dei borghi locali offrendo incentivi economici ai nuovi residenti. La somma massima erogabile, attraverso il bando, può arrivare fino a 15 mila euro e sarà destinata alle spese di ristrutturazione degli immobili storici acquistati. Inoltre, coloro che decidono di trasferirsi in questi luoghi possono usufruire di agevolazioni fiscali per l’avvio di attività commerciali.

Requisiti per ottenere l’incentivo

Per poter ottenere l’incentivo di 15 mila euro, è necessario soddisfare alcuni requisiti. Prima di tutto, devi essere disposto a trasferirti nella bellissima cittadina abruzzese selezionata dal bando regionale. Inoltre, non devi possedere una casa o un terreno nell’area del comune in cui intendi trasferirti, al fine di incentivare l’acquisto di proprietà nella zona e favorire lo sviluppo delle comunità locali. Sarà richiesto anche di dimostrare l’intenzione seria di stabilirti nella città e di presentare un piano dettagliato su come utilizzerai i fondi per migliorare la tua qualità della vita e integrarti nella comunità locale.

I benefici di trasferirsi in questi luoghi incantati

Trasferirsi in questa bellissima cittadina significa avere tutto ciò che serve per goderti la vita al meglio. Questa località turistica da sogno si trova a pochi chilometri dalle meravigliose spiagge dell’Abruzzo ed è immersa nella natura, circondata dai borghi più suggestivi della regione. Potrai goderti una vasta scelta di attività all’aperto come trekking e mountain bike, immergendoti nella bellezza paesaggistica circostante. Inoltre, potrai deliziarti con la cucina locale che offre prodotti freschi e genuini, in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

I comuni interessati dal bando

La Regione Abruzzo ha identificato 176 comuni che fanno parte di questo bando. Molti di questi comuni sono località turistiche popolari o situati vicino alla costa, facilmente raggiungibili e pieni di fascino. Tra le cittadine interessate, troviamo esempi come Pescocostanzo, con il suo centro storico ricco di cultura e gli edifici cinquecenteschi, e la splendida Basilica dell’Assunta. Altri luoghi affascinanti sono Roccaraso e Pescasseroli, che, insieme a Pescocostanzo, formano un importante comprensorio sciistico della regione Abruzzo.

Ma l’elenco dei comuni interessati non si ferma qui. Ci sono anche Caramanico Terme, una meravigliosa cittadina termale, Scanno con il suo incantevole paesaggio, Lettomanoppello, San Buono e molti altri. Puoi trovare ulteriori informazioni e dettagli su questi luoghi incantati visitando il sito della Regione Abruzzo.

Come partecipare al bando e trasferirsi

Se sei interessato a cogliere questa incredibile opportunità, devi compilare un modulo presente sul sito della Regione Abruzzo entro il 15 ottobre 2023. Una volta che il tuo modulo viene accettato, dovrai trasferire la tua residenza entro i successivi 90 giorni. È un processo semplice e diretto per iniziare una nuova vita in una città da sogno.

Trasferirsi in una di queste cittadine abruzzesi grazie al bando regionale rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione del patrimonio culturale e artistico dell’Abruzzo, nonché nel miglioramento delle condizioni socio-economiche dei suoi piccoli comuni. È un’opportunità da non perdere per chiunque desideri vivere una vita tranquilla e rigenerante, immerso nelle bellezze naturali e culturali dell’Italia.

Non c’è davvero motivo per non prendere in considerazione questa incredibile opportunità offerta dalla Regione Abruzzo. Sfrutta l’opportunità di trasferirti in una città da sogno e goditi una vita piena di bellezza paesaggistica, cultura, tradizioni culinarie eccellenti e un ambiente sereno. Prendi parte a questa avventura e potrai beneficiare dell’incentivo fino a 15 mila euro offerto dalla Regione Abruzzo.

Non perdere tempo, visita il sito della Regione Abruzzo e scopri tutti i dettagli per trasferirti in una di queste meravigliose cittadine abruzzesi. È il momento di realizzare il tuo sogno di vivere in un luogo incantato e ricevere un incentivo economico per farlo.