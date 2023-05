Oggi andremo alla scoperta dell’incantevole isola di Ponza, una meta ricca di attrazioni culturali, opportunità di divertimento e momenti di relax. Se stai pianificando una visita di un giorno o un weekend, Ponza ha molto da offrire. Questa è la più grande delle Isole Pontine, e durante l’alta stagione è molto frequentata dai turisti. Pertanto, è consigliabile visitarla durante la bassa stagione o in altri periodi dell’anno. Per raggiungere questo gioiello nel Mar Mediterraneo, puoi prendere un traghetto da Formia, Anzio o Terracina. Ecco un elenco delle migliori attività e attrazioni di Ponza​.

Tour dell’isola: I visitatori amano particolarmente fare un giro in barca intorno all’isola. Questi tour partono dal porto e durano circa 4 ore, con un costo che varia da 30 a 50 euro per persona. Il tour solitamente include la visita delle Grotte Azzurre, Grotte degli Smeraldi, Piscine Naturali, Grotta della Maga Circe e la Grotta di Ponzio Pilato​.

Grotte di Pilato: Queste grotte, oggi per lo più sommerse, rappresentano un’attrazione imperdibile e possono essere visitate in barca. Sono costituite da una serie di cunicoli che conducono a una vasca centrale. Gli studiosi suggeriscono che potrebbero essere state un luogo di allevamento di murene o i bagni privati della vicina Villa di Augusto​.

Le Case Grotte: Queste sono antiche abitazioni scavate nella roccia, abitate fin dalla preistoria. Si trovano a La Forna, un luogo raggiungibile a piedi o in autobus. Durante l’epoca borbonica, furono abitate da una colonia di lavoratori provenienti da Torre del Greco. Oggi sono utilizzate come case vacanze​.

Museo Etnografico: Questo museo, fondato da Mazzella, espone strumenti, fotografie, statue, lettere e accessori che raccontano la storia degli abitanti di Ponza. Puoi raggiungerlo in autobus o via mare con un taxi. L’ingresso è gratuito.

Spiagge di Ponza: L’isola è un paradiso per gli amanti del mare, con le sue calette, spiagge e baie. La maggior parte delle spiagge sono pubbliche e non hanno un servizio di salvataggio. La maggior parte delle baie, calette e spiagge sono accessibili via mare. Tuttavia, ci sono alcune spiagge che possono essere raggiunte a piedi, come la Chiaia di Luna, a cui si accede attraverso un antico tunnel di epoca romana​.

Baia di Bagno Vecchio: Questa è una spiaggia sassosa, il cui nome deriva da una vecchia colonia penale dei Borbone. È facilmente raggiungibile a piedi con una breve passeggiata dal porto. La baia ospita un’antica necropoli romana​.

Cala Feola: Se preferisci le spiagge di sabbia, Cala Feola è la scelta giusta per te. È raggiungibile a piedi e si trova a breve distanza dal porto​.

Spiaggia del Frontone: Per coloro che amano seguire le tendenze, la Spiaggia del Frontone è il luogo alla moda dell’isola. È raggiungibile via mare con un taxi e ogni sera al tramonto si trasforma in una vivace discoteca all’aperto​.

Cala Felce: Questa caletta è ideale per gli amanti della natura e della tranquillità, con la sua vegetazione che arriva fino al mare​.

Queste sono solo alcune delle meravigliose attrazioni che l’isola di Ponza ha da offrire. Che tu sia un amante della natura, un appassionato di storia o semplicemente alla ricerca di un po’ di relax, Ponza ha qualcosa per te. Buona visita!