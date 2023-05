Pianificando una fuga nell’affascinante America Latina? Questo articolo è la tua guida essenziale per esplorare la pittoresca città di Cartagena in Colombia. Dai suoi vicoli vivacemente colorati, le spiagge idilliache, fino alla musica sensuale, Cartagena è un tesoro da scoprire. Ecco tutto ciò che devi sapere su cosa vedere a Cartagena, la tua prossima meta nel cuore dell’America Latina.

Immergiti nel cuore storico di Cartagena

Cartagena, fondata nel 1553 sulla costa caraibica colombiana, è suddivisa in cinque distretti e cinquanta quartieri. Il punto di partenza per il nostro viaggio esplorativo è il centro storico, meglio noto come Barrio del centro storico, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 1984.

Monumenti imperdibili nel centro storico

Qui, tra le strade acciottolate, si trovano le principali gemme di Cartagena: la Torre dell’Orologio, la Cattedrale di Santa Maria La Vieja, la Cattedrale di Santa Catalina de Alejandria e il Palazzo dell’Inquisizione. Questi luoghi ricchi di storia e cultura sono una tappa obbligatoria per ogni visitatore.

L’eclettico Barrio Getsemani

Il vivace Barrio Getsemani è un altro quartiere di Cartagena che merita sicuramente una visita. Questa parte della città vibra di un’energia festosa e contagiosa.

L’arte e la cultura di Getsemani

Le strade di Getsemani sono un esplosione di colori, murales, artisti di strada, locali alla moda e ristoranti tradizionali. Questo quartiere vivace è amato dai viaggiatori per il suo fascino caratteristico e i suoi colori sgargianti che lo rendono uno scenario perfetto per gli appassionati di Instagram. Il Parco del Centenario e la Chiesa della Santissima Trinità sono luoghi di interesse imperdibili.

La tranquilla Barrio la Matuna e la pittoresca Barrio Manga

Il tranquillo Barrio Manga è amato dai visitatori per i suoi mozzafiato tramonti, mentre Barrio la Matuna è popolare per i suoi ostelli economici. In queste zone, non perderti la Torre dell’Orologio e il Castello di San Felipe de Barajas.

La splendida costa di Cartagena

Cartagena è una meta turistica privilegiata per le sue splendide spiagge caraibiche. Tra le 13 spiagge, la Playa Blanca è la più celebre, anche se spesso affollata.

L’esperienza balneare a Cartagena

Per gli appassionati di surf e sport acquatici, la Spiaggia di Bocagrande è un’ottima scelta. Se invece stai cercando un luogo paradisiaco e tranquillo, la Spiaggia de Isla Grande è il luogo ideale, raggiungibile solo in barca. Gli abitanti locali, invece, preferiscono la Spiaggia de Isla Tierra Bomba, anch’essa raggiungibile in barca.

Attività imperdibili a Cartagena

Cartagena non è solo spiagge e relax. Ti consigliamo di fare un tour del centro storico, di esplorare i vari quartieri e di fare una passeggiata al Parco del Centenario, dove potrai avvistare vari animali locali come bradipi, iguane, scimmie e scoiattoli. Lasciati incantare da Cartagena, una città che ha davvero tanto da offrire.