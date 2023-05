Il Bosco Verticale è una delle strutture abitative di lusso più affascinanti di Milano. Ma hai mai considerato quanto potrebbe costare vivere in un simile capolavoro architettonico? Scopriamo insieme i dettagli.

A Milano si ergono molteplici edifici di prestigio, firmati da rinomati architetti e trasformati in residenze esclusive per celebrità e figure del mondo sportivo. Tra questi, spicca il Bosco Verticale, un progetto unico nel suo genere che amalgama vegetazione e architettura urbana.

Il Bosco Verticale, situato nel vivace quartiere Isola, fu inaugurato nell’ottobre 2014. Da quel momento, è diventato una delle mete imperdibili per i numerosi turisti che visitano la città lombarda, desiderosi di ammirare un edificio che è ormai un elemento caratterizzante dello skyline milanese. E a completare il quadro, c’è un meraviglioso giardino arricchito da alberi, fontane e aree dedicate al relax.

Come ci si potrebbe aspettare da una residenza di lusso, il costo per metro quadro e le spese condominiali sono considerevoli. Sei curioso di sapere quanto costerebbe vivere in questa location di prestigio?

Storia e progettazione del Bosco Verticale a Milano

Il Bosco Verticale è stato ideato dall’architetto Stefano Boeri nel 2009, ispirato da un viaggio a Dubai due anni prima. Situato a pochi passi da Piazza Gae Aulenti, è formato da due torri completamente rivestite di alberi, sia sulla facciata che sui balconi, creando un microclima inedito.

Un ecosistema verticale in piena città

Concepito come un vero e proprio bosco verticale, gli edifici sono adornati da circa 2000 specie di piante, dando vita a 30000 metri quadri di foresta. Le due torri, una di 80 metri con 18 piani, e l’altra di 112 metri con 26 piani, ospitano oltre cento appartamenti.

I balconi degli edifici sono stati progettati per accogliere le piante. Questo design ecocompatibile ha permesso di creare un ecosistema in cui le piante non hanno solo un ruolo estetico, ma contribuiscono anche a limitare i consumi energetici. Inoltre, abitare in uno degli appartamenti offre il vantaggio di una riduzione di CO2 e di polveri sottili, attirando nel corso degli anni diverse specie di uccelli.

La manutenzione del Bosco Verticale

Per mantenere l’ecosistema del Bosco Verticale, l’amministrazione del condominio si affida ai Flying Gardeners, un team esterno che, equipaggiato con corde, caschi e impalcature, scala gli edifici come moderni Spiderman per curare alberi e piante. L’irrigazione, invece, è gestita a livello condominiale e controllata a distanza.

Quanto costa un appartamento nel Bosco Verticale?

Prima di approfondire, è importante notare che gli appartamenti del Bosco Verticale sono costantemente monitorati da sistemi di sicurezza attivi 24/7. Gli edifici offrono anche una palestra e una piscina, oltre a una sala utilizzabile per riunioni o eventi privati.

Spese condominiali e manutenzione delle piante

Tuttavia, la spesa più significativa nel costo degli appartamenti è certamente quella relativa alla manutenzione delle piante. Le spese condominiali ammontano circa a 1500 euro al mese.

Affitto e acquisto di un appartamento nel Bosco Verticale

Per chi è interessato a noleggiare un appartamento nel Bosco Verticale, il costo per una unità di 80 mq può raggiungere i 3500 euro mensili, escluse le spese condominiali. Se si desidera invece acquistare, il prezzo oscilla tra i 12000 e i 15000 euro per metro quadro.

In conclusione, vivere nel Bosco Verticale richiede un notevole investimento, ma offre la possibilità di risiedere in uno dei luoghi più innovativi non solo di Milano, ma di tutta l’Italia.