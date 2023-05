Immagina di passeggiare tra gli splendidi paesaggi del Canada, ma in realtà sei nel cuore dell’Italia. Sì, stiamo parlando del Lago di Braies, uno dei tesori più affascinanti della natura italiana che attrae un numero crescente di visitatori anno dopo anno. Questo articolo ti farà scoprire le meraviglie di questa preziosa gemma italiana.

L’Eccezionale Lago di Braies: La Perla del Trentino Alto Adige

Il Lago di Braies, tra le perle più brillanti della natura italiana, deve molto della sua popolarità al piccolo schermo, grazie alla serie televisiva “Un passo dal cielo”. Situato in Trentino Alto Adige, a una distanza di circa cento chilometri da Bolzano, questo lago si è distinto in molteplici produzioni televisive, incrementando così la sua fama, già consolidata dai suoi spettacolari panorami di acque turchesi.

Un Tuffo nel Canada Italiano

Il Lago di Braies, con la sua splendida combinazione di paesaggi marittimi e montani, di foreste lussureggianti e di laghi, ricorda molto il paesaggio canadese. Le sue acque trasparenti sono circondate da imponenti montagne e dense foreste, trasformandolo in un luogo di pace e tranquillità che attira visitatori da tutto il mondo. Ma quali sono le peculiarità uniche del Lago di Braies che lo rendono una destinazione tanto amata dagli amanti della natura?

L’Incantevole Scenografia del Lago di Braies

Il Lago di Braies è circondato da maestose cime che si riflettono nelle sue acque placide. Le montagne, avvolte dalla nebbia del mattino, creano un’atmosfera quasi surreale, invitando gli escursionisti a scoprire i loro tortuosi sentieri. Le foreste circostanti, popolate da alberi secolari e da una ricca varietà di flora e fauna, sono un paradiso per gli amanti della biodiversità. Uccelli che trillano dolcemente tra i rami, mentre creature selvatiche appaiono di tanto in tanto per bere sulle rive del lago.

Attrazioni e Attività al Lago di Braies

Il Lago di Braies non offre solo paesaggi mozzafiato, ma anche una serie di attività all’aria aperta. I visitatori possono godersi tranquille passeggiate lungo la riva, tuffarsi nelle acque fresche del lago per una nuotata rigenerante, o semplicemente rilassarsi su un prato soleggiato ammirando il panorama. Gli appassionati di pesca possono mettere alla prova le loro abilità, poiché il lago è noto per essere uno dei migliori luoghi di pesca nella regione. Canoe e barche a remi sono a disposizione per coloro che desiderano esplorare il lago in modo più attivo. Ecco come raggiungere questo angolo di paradiso.

Arrivare al Lago di Braies in Auto

Il tragitto in auto per raggiungere il Lago di Braies è piuttosto semplice. Basta seguire la SS49 in direzione di Brunico, poi, una volta arrivati all’incrocio di Braies, svoltare in quella direzione. Potrete parcheggiare l’auto in uno dei molti parcheggi disponibili nella Valle di Braies. Il parcheggio più vicino è il P3, che può ospitare solo automobili e si trova vicino all’hotel storico; è molto ampio e a breve distanza a piedi dal lago.

È fondamentale notare che dal 10 luglio al 10 settembre, l’accesso al Lago di Braies è consentito solo fino al riempimento dei posti auto disponibili nella valle. È possibile prenotare il parcheggio sul sito braies.bz, selezionando l’icona P dedicata ai parcheggi per auto. Il costo per il parcheggio giornaliero è di 10 euro.

Come Raggiungere il Lago di Braies in Bicicletta

Se sei un amante dell’ecologia, la bicicletta rappresenta un’opzione sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

Esistono numerose piste ciclabili che portano al Lago di Braies per coloro che desiderano esplorare la Valle di Braies. Potreste partire dalla Val Pusteria e seguire la strada provinciale n.47 per circa 45 minuti, con un dislivello di circa 300 metri. In alternativa, partendo da Villabassa o Monguelfo, il lago è raggiungibile in soli 30 minuti, con un dislivello minimo di circa 100 metri.