Nell’anno 2023, il mondo del turismo e dei viaggi internazionali ha accolto cambiamenti significativi. Dopo un periodo di pausa dovuto alla pandemia, diversi Paesi hanno apportato importanti modifiche alle loro politiche relative ai visti turistici per facilitare il viaggio e stimolare il settore turistico. Se hai in programma una vacanza oltre i confini italiani, questo articolo ti fornirà informazioni preziose sulle ultime modifiche relative ai visti turistici per il 2023.

Novità 2023: Visti Turistici per Paesi Asiatici

Cambiamenti per i Visti in Cina e Vietnam

Dopo anni di restrizioni a causa del Covid-19, la Cina ha finalmente aperto le porte ai viaggiatori internazionali. Luoghi di grande attrazione come la Grande Muraglia, Pechino, Shanghai e la Città Proibita sono pronti a darti il benvenuto. Se avevi un visto turistico cinese emesso prima del 28 marzo 2020, non dovrai preoccuparti di ottenere un nuovo visto; il tuo visto esistente sarà automaticamente riattivato.

Il Vietnam ha anch’esso rivisto la sua politica sui visti turistici, estendendo la durata del visto da un mese (30 giorni) a tre mesi (90 giorni).

Nuovi Regolamenti per i Visti in Thailandia e Sri Lanka

La Thailandia, meta sempre molto popolare, ha deciso di ridurre il periodo di validità del visto per i turisti da 45 a 30 giorni. Tuttavia, hai ancora l’opzione di estendere la durata del tuo visto di altri 30 giorni presso il Centro Immigrazione.

Per viaggiare in Sri Lanka è indispensabile ottenere un visto online attraverso il portale ufficiale del Paese. Lo stesso vale per la Giordania, dove il visto può essere facilmente richiesto online, garantendo un processo più rapido e semplice.

Nuove Direttive sui Visti Turistici per l’Arabia Saudita

L’Arabia Saudita ha introdotto importanti modifiche alle sue normative sui visti turistici. Ora per entrare nel Paese sono richiesti due documenti: un Visto elettronico (noto come eVisa) e un Visto all’arrivo (noto come Visa on arrival). Quest’ultimo è richiesto solo ai viaggiatori provenienti dall’Italia, dall’Unione Europea e dagli Stati Uniti, ma non è necessario per i viaggiatori provenienti dal Kuwait, Qatar, Oman e Bahrein.

Necessità di Visto per il Viaggio negli Stati Uniti

Per visitare gli Stati Uniti, oltre ad un passaporto valido per almeno tre mesi, è necessario richiedere l’ESTA. Questa autorizzazione di viaggio, che consente l’ingresso negli USA, ed è valida per 90 giorni.

Se prevedi di rimanere negli Stati Uniti per più di tre mesi o di effettuare più viaggi a breve termine, dovrai richiedere un visto turistico. La procedura per ottenere questo visto è più complessa e richiede più tempo, ma offre una durata di soggiorno superiore.