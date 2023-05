L’Italia è una meta turistica molto ambita, grazie alla sua bellezza e alla sua ricca storia. Ogni anno, milioni di visitatori stranieri decidono di visitare le nostre città, apprezzandone l’arte, la cultura, la gastronomia e l’ospitalità. Ma quali sono le città più amate dai turisti? Preply, l’applicazione che aiuta a trovare insegnanti di lingue madrelingua, ha stilato una classifica basata sulle recensioni degli utenti sul web. Ecco le 10 città italiane più gradite ai turisti stranieri.

10. Lecce

In decima posizione troviamo Lecce, la “Firenze del Sud”, con il suo immenso patrimonio artistico. Con 18.166 recensioni, di cui il 91% positive, Lecce è una meta apprezzata per la bellezza dei suoi monumenti barocchi e la vivacità della sua vita culturale.

9. Milano

Alla nona posizione troviamo Milano, metropoli vivace e ricca di storia e modernità. Con circa 20.000 recensioni e una percentuale di consensi favorevoli del 91,4%, Milano è una città cosmopolita e dinamica, ideale per chi cerca cultura, moda e divertimento.

8. Venezia

In ottava posizione c’è Venezia, con la sua conformazione unica al mondo che ha ottenuto oltre 22.000 recensioni. La città lagunare, patrimonio dell’UNESCO, è una meta romantica e suggestiva, famosa per i suoi canali, i suoi ponti e la sua arte.

7. Bologna

Poco più su c’è Bologna, con i suoi portici e la sua cucina a dir poco irresistibile. Salumi e formaggi di primissima qualità, accompagnati da un bicchiere di vino, sono solo alcune delle prelibatezze che la città offre. Con oltre 27.000 recensioni, Bologna si conferma una meta gastronomica di primo livello.

6. Torino

Al sesto posto troviamo Torino, con la sua eleganza e i suoi musei che non tradiscono mai. I corsi d’acqua e la Mole Antonelliana rendono la città ancor più particolare, dando quel tocco di classe e naturalezza che in una grande città dovrebbe sempre starci. Con quasi 30.000 recensioni, Torino è una meta ideale per gli amanti dell’arte e della storia.

5. Roma

La top five si apre con Roma, la Città Eterna, che con i suoi oltre 2000 anni di storia ha conquistato il cuore di milioni di turisti. Con circa 44.000 recensioni, di cui il 92,5% positive, Roma offre un patrimonio artistico, culturale e gastronomico unico al mondo, che la rende una meta imperdibile per chi visita l’Italia.

4. Firenze

Al quarto posto troviamo Firenze, città d’arte per antonomasia. Seppur non sia molto grande, accorpa talmente tante attrazioni che lasciano di sasso i turisti che giungono da ogni parte del globo pur di visitarla. Con oltre 55.000 recensioni e una percentuale di consensi del 92,7%, Firenze è una meta imperdibile per gli amanti dell’arte, dell’architettura e della cultura italiana.

3. Napoli

Il terzo gradino del podio spetta a Napoli, con 125.000 recensioni di cui il 93,7% positive. La città partenopea offre uno spettacolare panorama sul Vesuvio e sul Golfo, ma anche una ricca tradizione musicale e teatrale, una gastronomia unica al mondo e un patrimonio artistico che spazia dal Barocco al contemporaneo.

2. Olbia

Alla seconda posizione spicca Olbia, la perla della Costa Smeralda, che ha soddisfatto il 97% dei turisti che l’hanno visitata. Con le sue spiagge bianche e il mare cristallino, Olbia è una meta ideale per chi cerca relax, natura e bellezza.

1. Matera

Al primo posto della classifica troviamo Matera, la città dei Sassi, che ha ottenuto il 98% delle recensioni positive. Dal 2019, anno in cui è stata Capitale della Cultura, Matera ha suscitato emozioni intense a chiunque sia accorso nella città lucana. I suoi famosi Sassi, i quartieri antichi scavati nella roccia, sono patrimonio dell’UNESCO e offrono uno spettacolo unico al mondo. Matera è una meta imperdibile per chi cerca autenticità, storia e bellezza.

Conclusione

La classifica di Preply ci mostra che l’Italia è una meta turistica molto amata dai visitatori stranieri, che apprezzano la bellezza delle nostre città, la ricchezza della nostra storia e cultura, e la qualità della nostra gastronomia e ospitalità. La classifica presenta alcune sorprese, come Lecce e Olbia, ma anche conferme come Roma, Firenze e Napoli. In ogni caso, ogni città italiana ha il suo fascino e la sua personalità, e merita di essere visitata almeno una volta nella vita.