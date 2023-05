Scordatevi Hollywood e Los Angeles: la Sicilia è stata incoronata come la destinazione cinematografica più bella del mondo. L’isola italiana occupa il primo posto nella classifica mondiale di Tripadvisor sulle mete di viaggio più straordinarie che hanno fatto da set a serie TV, programmi e film internazionali.

La Sicilia supera Los Angeles e altre metropoli cinematografiche

Un primato indiscusso

La Sicilia ha superato persino Los Angeles, Atlanta e Bucarest come location cinematografica più bella da visitare. Questo primato non è una sorpresa per gli appassionati di cinema e serie TV, che hanno visto l’isola italiana fare da sfondo a numerose produzioni di successo.

The White Lotus e altre produzioni internazionali

La seconda stagione di The White Lotus, ad esempio, ha contribuito a portare la Sicilia all’attenzione del pubblico internazionale. La serie, ambientata in luoghi mozzafiato come Cefalù, Palermo, Taormina e Noto, ha dimostrato il potenziale dell’isola come set ideale per produzioni di alto livello. Altre serie TV e film internazionali, come “From Scratch – La forza di un amore” e Indiana Jones 5, hanno anch’essi scelto la Sicilia come location.

Paesaggi mozzafiato e patrimonio culturale

Taormina e altre città iconiche

Tripadvisor consiglia in particolare di visitare Taormina, con il suo imponente anfiteatro greco e la vivace strada principale, Corso Umberto. Ma anche altre città siciliane, come Palermo, Trapani, Siracusa e Noto, offrono scorci suggestivi e monumenti storici che hanno fatto da scenografia a tantissime produzioni cinematografiche.

La Sicilia come protagonista di serie TV italiane

L’isola non è solo apprezzata dalle produzioni internazionali, ma anche dalle serie TV italiane in uscita, come “I Leoni di Sicilia”, “Il Gattopardo” e “Màkari 3”. Queste produzioni hanno scelto la Sicilia come protagonista, mettendo in risalto il patrimonio culturale e paesaggistico dell’isola.

La mappa multimediale della Sicilia cinematografica

Per facilitare la scelta delle location ideali per le produzioni cinematografiche, la Regione Siciliana ha creato una Location Guide, che censisce 350 luoghi dell’isola riconosciuti come set ideali. Questa mappa multimediale è messa a disposizione di tutte le produzioni che intendono investire nella Sicilia, dimostrando l’impegno dell’isola nel promuovere il proprio patrimonio culturale e paesaggistico nel mondo del cinema e delle serie TV.