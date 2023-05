La primavera è la stagione perfetta per esplorare luoghi unici e meno noti. Scopriamo insieme una cittadina sconosciuta, situata in Italia, che si rivela particolarmente affascinante in questa stagione.

Un gioiello nascosto tra le Dolomiti Lucane

Questa città sconosciuta si trova in Basilicata, nascosta tra le meravigliose Dolomiti Lucane. Il paese è chiamato Castelmezzano, situato in provincia di Potenza, nel Parco regionale delle Dolomiti Lucane, a 890 metri sul livello del mare.

L’incanto di un borgo antico

Castelmezzano fa parte dell’elenco dei borghi più belli da visitare in Italia. Il suo nome, Castrum Medianum, richiama l’antico Castello Normanno, di cui oggi restano solo pochi ruderi. Questo borgo è particolarmente affascinante per la sua posizione, che sembra sorgere direttamente dalle guglie della roccia, avvolto da un cratere vulcanico.

Un paesaggio da fiaba

Il paese è stato spesso paragonato a un luogo fiabesco o a un’ambientazione da saga fantasy come “Il signore degli anelli”. Le sue rocce, modellate dagli agenti atmosferici, hanno assunto forme particolari, come quella di una civetta, un’incudine, la Grande Madre, la bocca del leone e l’aquila reale.

Attrazioni e avventure a Castelmezzano

Oltre alla bellezza naturale del paese, ci sono molte attrazioni e avventure da vivere a Castelmezzano.

Escursioni e sentieri

Gli amanti delle escursioni troveranno a Castelmezzano un vero paradiso. La natura circostante offre la possibilità di esplorare le rocce e i vari sentieri vicino al centro abitato.

Il centro storico e le sue piazze

Il centro storico di Castelmezzano è caratterizzato da scale e scalette che conducono a portici e piazzette, un tempo luoghi di socializzazione. Al centro della piazza principale si erge la Chiesa Madre di Santa Maria.

Eventi e celebrazioni

Sebbene la primavera sia la stagione ideale per visitare Castelmezzano, in estate si svolgono eventi come la festa di San Rocco il 19 agosto, la festa della Madonna del Bosco e la Festa del Masc, del maggio, celebrata a settembre.

Il volo dell’angelo

Castelmezzano, insieme a Pietrapertosa, è famoso per il “volo dell’angelo”, un’esperienza adrenalinica che permette di sfiorare velocità di circa 130 km/h per 1452 metri.

Non aspettare oltre, visita Castelmezzano questa primavera e lasciati stupire dalle sue bellezze nascoste!