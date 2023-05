Una recente analisi rivela che esiste una specifica località italiana dove la qualità della vita è superiore rispetto al resto del paese. Scopriamo insieme quale.

L’esplosione del turismo nel 2023

L’Italia è una nazione straordinaria, dotata di un’infinita varietà di luoghi affascinanti che richiamano visitatori provenienti da ogni angolo del globo.

Quando i viaggiatori attraversano il confine italiano, si trovano di fronte a un mondo ricco di meraviglie di inestimabile valore.

Stando a quanto riportato da IlSole24Ore, oltre il 70% dei turisti è attratto dal ricco patrimonio artistico del paese, mentre una percentuale minore ama gustare la squisita cucina e i prodotti tipici locali.

Il turismo e l’economia italiana

Anche nel 2023, l’Italia continua a essere molto amata dagli stranieri. Questa nazione si colloca al settimo posto tra le destinazioni più desiderate, e gli analisti prevedono un significativo incremento del turismo nell’anno corrente.

Il settore turistico sembra essere sulla strada del recupero, ritornando a livelli pre-pandemici. Questo è un dato significativo, dato che il turismo rappresenta il 14% del PIL italiano, influenzando significativamente l’economia e l’occupazione.

Le città più amate dai turisti

Tra le città che attraggono la maggior parte dei turisti, troviamo Roma, Firenze e Milano. Ma la città che offre la migliore qualità della vita risulta essere Bologna, il capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Bologna: la città con la migliore qualità della vita

Bologna, nota anche come la città delle due Torri, ha ottenuto il primato di città con la migliore qualità della vita per la quinta volta in poco più di trent’anni.

Classifica delle città italiane per qualità della vita

Tuttavia, c’è stato un calo nelle posizioni di altre città importanti: Milano si trova all’ottavo posto, Roma è trentesima e Torino è scesa fino al quarantesimo posto.

L’ultimo posto della classifica

In coda alla classifica troviamo la provincia di Crotone, seguita da Isernia in Molise e Caltanissetta in Sicilia.

Nonostante le preferenze turistiche, la qualità della vita risulta essere notevolmente migliore in città meno conosciute rispetto ad altre più famose.

In conclusione, anche se l’Italia è ampiamente apprezzata per il suo patrimonio artistico e la sua deliziosa cucina, la qualità della vita può variare notevolmente da una città all’altra. Il segreto potrebbe risiedere nel trovare la giusta combinazione tra bellezza, cultura e vivibilità, come nel caso di Bologna.