La celeberrima spiaggia di Laigueglia, in Liguria, è stata insignita del prestigioso titolo di spiaggia più attraente d’Italia, grazie alla sua incontaminata bellezza e ai suoi standard impeccabili di pulizia.

L’Italia è una nazione che vanta una schiera di litorali e spiagge affascinanti che catturano il cuore di innumerevoli turisti ogni anno. Queste spiagge, celebri per la loro pulizia e bellezza mozzafiato, attraggono non solo visitatori locali, ma anche viaggiatori provenienti da ogni angolo del pianeta. Uno dei distintivi più ambiti che una spiaggia italiana può ottenere è la rinomata Bandiera Blu, un riconoscimento che mette in luce l’indiscutibile pulizia delle acque e molto altro. Per l’anno 2023, la spiaggia di Laigueglia si è distinta tra tutte, rivendicando il titolo di spiaggia più ammirevole d’Italia.

Bandiere Blu 2023: un inno alla bellezza delle coste italiane

Non esiste un’unica spiaggia in Italia che possa essere definita la più bella, considerando che il numero di Bandiere Blu assegnate aumenta di anno in anno, testimoniando la bellezza ineguagliabile di queste mete da sogno.

La Liguria e la Puglia: regioni premiate per le loro spiagge incantevoli

Nel 2023, la Liguria ha raggiunto il record di 34 località, mentre la Puglia ha incrementato il proprio conteggio a 22, grazie alle sue spiagge e ai suoi mari straordinariamente affascinanti. Le nuove aggiunte di quest’anno includono Gallipoli, Isole Tremiti, Leporano e Vieste.

Toscana, Campania, Marche, Sardegna ed Emilia-Romagna: mete ambite dai turisti

La Toscana e la Campania hanno accolto nuove località, portando il loro totale a 19 Bandiere Blu, mentre le Marche hanno raggiunto 18 bandiere e la Sardegna vanta 15 straordinarie località costiere. L’Emilia-Romagna non è da meno, con 9 bandiere e una nuova aggiunta: Gatteo, che ha preso il posto di Cattolica. Il Veneto ha riconfermato la sua bellezza, mentre la Basilicata continua a deliziare i suoi visitatori con la sua bellezza naturale.

Complessivamente, stiamo parlando di 458 spiagge in 226 comuni, 84 punti di attracco per turisti e 17 località in più rispetto al 2022. Questi dati sono stati rilasciati dalla Foundation for Environmental Education (FEE) nell’ambito della 37ma edizione dell’eco-certificazione più prestigiosa a livello globale.

È un risultato eccezionale per l’Italia, che può offrire ai suoi cittadini e ai turisti ulteriori motivi per apprezzarla durante tutto l’anno. La cura e l’attenzione per il territorio sono tanto apprezzate da aggiungere ogni anno nuovi luoghi, nel pieno rispetto dell’ambiente e della natura.

Laigueglia: il gioiello della Liguria incoronato spiaggia più bella d’Italia nel 2023

Come già menzionato, il numero di spiagge con la Bandiera Blu in Italia è aumentato nel 2023. Questo è un’ottima notizia, visto che il nostro Paese è considerato una destinazione ideale per le vacanze, grazie alle sue acque cristalline, ai servizi offerti e alla varietà di spiagge disponibili, dalle sabbiose e bianche fino a quelle rocciose che conducono verso l’acqua limpida.

La spiaggia che ha rivendicato il titolo di migliore d’Italia nel 2023 è indubbiamente quella di Laigueglia, in Liguria.

La regione della Liguria è abituata a ricevere simili riconoscimenti, con un numero di Bandiere Blu in costante crescita ogni anno. Questa regione è ricca di attrazioni turistiche, con località che si contrappongono tra mare e montagna e affascinanti bellezze paesaggistiche. Quest’anno, due nuove spiagge si sono aggiunte all’elenco e la località ligure ha conquistato il cuore di tutti, sia turisti italiani che internazionali.