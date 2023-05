Se siete appassionati di castelli e avete sempre sognato di visitare il castello più lungo del mondo, allora dovrete assolutamente leggere questo articolo! Scoprirete dove si trova questo gioiello dell’architettura medievale e perché la sua bellezza ha fatto registrare un record Guinness dei primati.

La Germania, terra di castelli

La Germania è una terra di castelli incantevoli e sorprendenti, che testimoniano la storia millenaria del paese. Ogni regione tedesca ha il suo castello simbolo, che spazia dal romantico Castello di Neuschwanstein in Baviera al gotico Castello di Wartburg nella Turingia, passando per il rinascimentale Castello di Heidelberg nel Baden-Württemberg. Ma i tesori architettonici non sono solo quelli più noti e famosi: la Germania ospita migliaia di castelli sparsi su tutto il territorio nazionale, molti dei quali ancora poco conosciuti dal grande pubblico ma altrettanto affascinanti e ricchi di storie intriganti.

Il Castello di Burghausen: il più lungo del mondo

Tra i molti castelli presenti in Germania, c’è uno che spicca su tutti gli altri per le sue dimensioni e la sua maestosità: il Castello di Burghausen. Questo gioiello dell’architettura medievale si estende per oltre un chilometro sulla collina che domina la città, ed è famoso per essere il castello più lungo del mondo, tanto da entrare nel Guinness dei Primati.

Costruito nel XIII secolo e situato a due passi dall’Italia, il Castello di Burghausen è un’opera d’arte che ha subito numerosi interventi di restauro nei secoli successivi alla sua costruzione, ma ha mantenuto intatto il suo fascino originario. Le sue mura imponenti racchiudono cortili interni vivaci ed eleganti sale decorate con affreschi d’epoca. Una visita al castello offre anche l’occasione di immergersi nella storia della Baviera: le guide locali sono preparate e appassionate nell’introdurre i visitatori alla vita quotidiana delle persone che vivevano all’interno delle mura del castello durante il Medioevo.

Cosa vedere al Castello di Burghausen

Il Castello di Burghausen è un vero e proprio gioiello architettonico, costituito da sette cortili interni circondati da mura imponenti. Gli ospiti possono visitare molte stanze all’interno del complesso, tra cui il museo di storia locale che mostra come vivevano i nobili della zona nel corso dei secoli. L’ala più grande del castello presenta una vasta collezione di mobili d’epoca, armi antiche e oggetti d’arte preziosi. Ma non sono solo le opere esposte ad attirare l’attenzione dei visitatori: lo stesso castello è una meraviglia in sé. Le sue torri maestose, i suoi ponti levatoi ancora funzionanti e le sue gallerie sotterranee creano un ambiente magico che vi lascerà senza fiato.

Dal punto più alto delle torri, si può godere di una vista spettacolare sulla campagna bavarese circostante. Con uno sguardo verso sud-ovest, si può scorgere il vicino confine austriaco e la catena montuosa delle Alpi bavaresi sullo sfondo. La bellezza naturale della zona circostante rende la visita al Castello di Burghausen ancora più affascinante: passeggiando nei pressi dell’imponente struttura, ci si potrà immergere nella tranquillità della campagna intorno alla città tedesca di Passavia.

La bellezza della campagna bavarese

La campagna bavarese offre panorami mozzafiato con verdi colline, fiumi cristallini e boschi incantevoli. Ci sono molte attività all’aria aperta che ci permettono di godere appieno della bellezza del luogo: passeggiate a cavallo, escursioni a piedi o in bicicletta e persino rafting sul fiume Salzach.

Se decidete di esplorare la zona circostante il castello, vi consigliamo di fermarvi anche nei piccoli villaggi lungo la strada. Qui potrete scoprire tradizioni locali autentiche come degustazioni di birra artigianale o piatti tipici bavaresi. Durante l’estate, molte fattorie aprono le porte ai turisti offrendo loro prodotti freschi come latte appena munto o formaggio fatto in casa direttamente dalle mucche presenti nella fattoria stessa.

Consigli di viaggio

Se siete appassionati di castelli e storia medievale, non perdete l’opportunità di visitare il Castello di Burghausen, il più lungo del mondo. Inoltre, se volete vivere un’avventura ancora più indimenticabile, esplorate la campagna bavarese circostante, che offre panorami mozzafiato e tradizioni locali autentiche.

Per quanto riguarda i consigli di viaggio pratici, ricordate che il periodo migliore per visitare la Germania è durante l’estate, quando le temperature sono miti e gli spazi all’aperto sono aperti al pubblico. Inoltre, prenotate in anticipo i biglietti per evitare lunghe code d’attesa all’ingresso del castello.

In conclusione, il Castello di Burghausen rappresenta una tappa imperdibile per chiunque sia interessato all’arte medievale e alla storia della Baviera. Viaggiate alla scoperta dei castelli tedeschi e della loro magia, e lasciatevi incantare dalla bellezza del luogo!