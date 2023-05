Immaginate un luogo dove la natura ha scolpito nel corso dei millenni un paesaggio di ineguagliabile bellezza, un abisso profondo che si svela tra le pieghe dell’antica terra di Sardegna. Stiamo parlando della Gola di Gorropu, o Gorropu Canyon, il canyon più profondo d’Europa, un autentico tesoro nascosto nel cuore dell’isola.

Nelle viscere della montagna, in questo affascinante gorge in Sardegna, si nasconde una biodiversità senza pari, un mondo affascinante da esplorare seguendo gli antichi sentieri del trekking Supramonte.

Il canyon più profondo d’Europa: un viaggio nella Gola di Gorropu

Nel cuore del Supramonte, tra imponenti pareti di calcare che si alzano per oltre 500 metri, si snoda la Gola di Gorropu. Questo canyon, considerato l’abisso profondo più impressionante d’Italia, è un luogo di straordinaria bellezza, un gioiello incastonato nelle selvagge terre della Sardegna.

Scendere nella gola è un’esperienza unica, un viaggio tra le pieghe della storia geologica dell’isola. Lungo i sentieri, si possono ammirare:

Gli antichi Nuraghi, testimoni della civiltà nuragica che popolò l’isola nella preistoria.

La delicata aquilegia, fiore simbolo della biodiversità della Sardegna.

L’Astore Sardo, una delle numerose specie di rapaci che nidificano sulle pareti rocciose della gola.

Il trekking nella Gola di Gorropu è una sfida appassionante, ma non senza difficoltà. I sentieri si inerpicano tra rocce e vegetazione, in un paesaggio che cambia con le stagioni. La primavera è il momento ideale per visitare la gola, quando il clima mite e le piogge rendono il paesaggio ancora più verde e rigoglioso.

Alla scoperta della fauna e della flora del Gorropu Canyon

Non solo scenari mozzafiato, la Gola di Gorropu è anche un paradiso per gli amanti della natura. Le escursioni Gorropu offrono la possibilità di scoprire una ricca biodiversità, con flora e fauna tipiche del canyon.

Tra le creature che popolano la gola, si possono osservare:

I mufloni, robusti mammiferi che si muovono agilmente tra le rocce.

I gatti selvatici, rari e timidi, che si nascondono tra la vegetazione.

Il Cervo Sardo, uno dei simboli della fauna dell’isola.

Nel cuore del Supramonte, non lontano dalla gola, si trova l’Oasi Faunistica di Sa Portiscra, un luogo di riparo per numerose specie animali e vegetali. Un’escursione all’oasi è l’occasione perfetta per scoprire la varietà di vita che fiorisce in questo angolo di Sardegna.