Durante una vacanza sul Lago Maggiore, non si può perdere l’opportunità di visitare alcuni dei borghi più belli che circondano questa meravigliosa regione. Il Lago Maggiore, situato fra Piemonte, Lombardia e Svizzera, è il secondo lago più grande d’Italia dopo il Lago di Garda, ed è rinomato per i suoi paesaggi mozzafiato e panorami suggestivi. Lungo le sue sponde si trovano incantevoli borghi ricchi di cultura e tradizioni che meritano una visita. Scopriamo quali sono i borghi più affascinanti da esplorare!

Cannero Riviera e il suo lungolago

Uno dei borghi più pittoreschi che si affacciano sul Lago Maggiore è Cannero Riviera, situato nel territorio di Verbano-Cusio-Ossola. Immerso in una natura rigogliosa, questo borgo offre una passeggiata lungo il lago di grande fascino, dove si possono ammirare edifici storici, castelli e straordinarie bellezze naturali. Durante la primavera, si tiene la Mostra della Camelia, un evento caratterizzato da esposizioni floreali e dall’apertura al pubblico degli antichi giardini.

Stresa e il suo centro storico

Una tappa imperdibile lungo il Lago Maggiore è Stresa, uno dei borghi più belli della zona. Situato alle pendici del Monte Mottarone, Stresa vanta numerose attrazioni, tra cui la Villa Pallavicino, un parco con un elegante giardino all’inglese, parco giochi e animali che si muovono liberamente, regalando gioia ai visitatori, soprattutto ai bambini. Il centro storico di Stresa è magnifico, con le sue stradine acciottolate e gli edifici storici che vi si affacciano. Dal porticciolo è possibile imbarcarsi per una gita verso le Isole Borromee.

Cannobio, borgo vicino alla Svizzera

Poco distante dalla Svizzera si trova Cannobio, un piccolo borgo suggestivo e vivace con un affascinante centro storico. Qui si possono ammirare palazzi risalenti al XVI e XVII secolo, come il Palazzo Pironi, insieme a case di pescatori e una caratteristica torre campanaria. Attraversando i vicoli medievali, si arriva a Piazza Vittorio Emanuele II, il cuore del borgo.

I magnifici giardini di Verbania

Sulla sponda piemontese del Lago Maggiore si trova Verbania, un borgo noto anche come il Giardino del Lago Maggiore grazie alla sua ricchezza di giardini, parchi, ville e palazzi storici. Tra le attrazioni principali c’è Villa Taranto, famosa per i suoi meravigliosi giardini botanici, fontane ornamentali e giochi d’acqua, che offrono una passeggiata suggestiva lungo sette chilometri di viali. Altre attrazioni da non perdere sono Villa San Remigio, i palazzi di Villa Giulia e la Basilica di San Vittore.

Arona e le sue bellezze paesaggistiche

Arona, situata in provincia di Novara, è famosa per le sue splendide bellezze paesaggistiche. Uno dei luoghi da visitare assolutamente è il Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, incluso nella lista del patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Nel centro storico di Arona, imperdibili sono il Palazzo di Giustizia, la Chiesa dei Santi Martiri e il Colosso di San Carlo Borromeo, una statua alta circa 35 metri. Tra i musei da visitare ci sono il Museo Mineralogico e il Museo Archeologico.

Castelletto Ticino e la sua pista ciclabile

Non lontano da Milano, si trova Castelletto Ticino, nella punta meridionale del Lago Maggiore. Questo borgo si distingue per i suoi paesaggi variegati e le meraviglie naturali che offre alla vista. Da Castelletto Ticino parte una pista ciclabile che collega Castelletto a Pombia, offrendo un’opportunità unica per esplorare la zona in bicicletta.

Isole Borromee e i giardini barocchi

Le incantevoli Isole Borromee emergono dalle acque del Lago Maggiore come per magia. Questo piccolo arcipelago è composto da tre isole principali e un isolotto, ed è un vero concentrato di armonia e bellezza naturale. L’Isola Bella, l’Isola Madre e l’Isola dei Pescatori offrono meraviglie uniche da ammirare. L’Isola Bella è famosa per il suo Palazzo Borromeo, con i suoi sontuosi giardini barocchi. Sull’Isola Madre si può visitare un altro Palazzo Borromeo circondato da un parco botanico, dove fiori e biodiversità sono protagonisti.

Oltre a questi borghi, ci sono molte altre località affascinanti da visitare lungo le sponde del Lago Maggiore. Tuttavia, esplorando questi borghi descritti sopra, avrai l’opportunità di trascorrere una vacanza da sogno, immergendoti nella storia, nella cultura e nella bellezza di questa splendida regione italiana.