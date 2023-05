Siete pronti ad immergervi nel fascino di Gand, la vivace città situata nel cuore delle Fiandre Orientali? Questo posto incantato, che si rivela come una fiaba medievale, è l’oggetto della nostra esplorazione odierna.

Posizionata ad una breve distanza di mezzo’ora di treno da Bruxelles, Gand può essere comodamente esplorata in una sola giornata, rendendola la scelta ideale per un’escursione durante la vostra permanenza nella capitale belga. Curiosi di scoprire le meraviglie di Gand? Allora seguiteci in questo viaggio virtuale.

Monumenti imperdibili a Gand

La Cattedrale di San Bavone

Iniziamo il nostro tour dal famoso edificio gotico, la Cattedrale di San Bavone. Questo sacro santuario è noto per aver battezzato l’imperatore del Sacro Romano Impero, Carlo d’Asburgo. Nonostante l’imponente facciata e il campanile attirino l’attenzione, l’interno custodisce capolavori artistici inestimabili, come il dipinto di Lucas de Heere “Salomone riceve la regina di Saba”.

Il Castello dei Conti di Fiandra

La nostra prossima tappa è il Castello dei Conti di Fiandra, un’imponente fortezza che si affaccia sul canale del fiume Lys. Si dice che in questa struttura sia nato l’imperatore Carlo V. Oggi il castello ospita un affascinante museo medievale, dove potrete ammirare un’ampia collezione di reperti storici, incluso una varietà di strumenti di tortura medievale.

Curiosità: di fronte al Castello dei Conti di Fiandra, un particolare lampione lampeggia ogni volta che nasce un bambino in città. Questo è il lampione dell’Ospedale di Maternità di Gand.

Altre attrazioni di Gand

Il Campanile di Gand

Non dimenticatevi di visitare il Campanile di Gand, un imponente torre di 91 metri che è tra le più alte del Belgio e della Francia. Questo monumento è riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Preparatevi a salire oltre 100 scalini per raggiungere la cima, ma il panorama mozzafiato che vi attende lassù vale lo sforzo.

La Sala dei Tessuti

Continuate la vostra visita con la Sala dei Tessuti, un magnifico edificio del XIV secolo in puro stile fiammingo situato a pochi passi dal Municipio.

Le pittoresche banchine di Graslei e Korenlei

Una delle attrazioni più amate e fotografate di Gand sono le banchine di Graslei e Korenlei lungo il fiume Lys. Le caratteristiche casette fiamminghe costituiscono la quintessenza delle cartoline e dei souvenir che si possono trovare nei negozietti locali.

Un altro punto panoramico molto apprezzato sia dai turisti che dai cittadini è il Ponte di San Miguel, famoso per le sue passeggiate domenicali.

Street Art a Gand

Gand vanta un’ampia gamma di street art, una forma d’arte ancora poco conosciuta dai turisti poiché non è ben segnalata dalle guide locali. Vi suggeriamo di fare un giro lungo la strada dei graffiti, Werregarenstraat, per ammirare colori vivaci e disegni variopinti. È un luogo ideale per scattare foto instagrammabili!

Korenmarkt: Il cuore pulsante di Gand

Korenmarkt, la piazza più celebre della città, rappresenta il fulcro di Gand. Questa piazza vibrante di vita è ricca di bar, ristoranti e negozi. È sicuramente il posto perfetto per gustare una birra belga o fare shopping di souvenir.