Inquietanti, pieni di nostalgia, rimasti inalterati nel tempo: chi non è mai stato sedotto dai fari? Quante volte, da piccoli o da grandi, avete fantasticato di passare la notte in un faro, lasciandovi cullare dal suono delle onde del mare e addormentandovi mentre osservate le navi in lontananza? In questo articolo, vi guideremo alla scoperta di alcuni dei più affascinanti fari d’Europa dove è possibile pernottare.

Pronti a partire? Continuate a leggere per scoprire di più.

Un Soggiorno Unico: Le 5 Destinazioni Fari Più Incantevoli

Molti viaggiatori cercano sempre più alloggi non convenzionali, lontani dalle solite tende da campeggio, bed and breakfast o hotel. Pernottare in un igloo, in una tenda nel deserto, in una casa sull’albero, in un hotel di sale, o perché no, in un faro non più in uso.

Queste sono esperienze irripetibili e indescrivibili, che vale la pena provare almeno una volta nella vita. Soggiornare in un faro è un desiderio di molti. Siete interessati a scoprire quali fari d’Europa offrono questa opportunità unica? Continuate a leggere per scoprire di più.

Il Faro di Harlingen, Olanda

Il faro di Harlingen offre un’esperienza di pernottamento esclusiva, ideale per una romantica fuga a due o una luna di miele. Questo faro, ora fuori servizio, è stato trasformato in una suite su tre piani. La camera da letto è un vero sogno ad occhi aperti: enormi vetrate fungono da pareti, permettendovi di addormentarvi con la vista dell’oceano, di lontane isole e delle navi che transitano.

L’ultimo piano della suite del faro è altrettanto sorprendente: dove una volta c’era la lanterna, ora c’è un accogliente tavolo per godere di una deliziosa colazione con vista sull’oceano ogni mattina.

Il Faro di Karber, Francia

Siamo a Port Louis, un pittoresco villaggio nel cuore della Francia. La vista da qui è davvero mozzafiato. L’antica residenza del custode del faro è oggi un alloggio che può ospitare fino a 6 persone. Oltre a due camere da letto e un divano letto, ci sono anche una piscina privata e una splendida sauna.

Il Faro di Clare Island, Irlanda

Un luogo selvaggio e immacolato vi attende. Questo faro si trova su una piccola isola irlandese. Attorno al faro originale, oggi ci sono vari cottage che fungono da boutique hotel di lusso. Oltre a godere della vista sull’oceano, è possibile fare una passeggiata a cavallo o in bicicletta sull’isola.

Il Faro di Porer, Croazia

Soggiornare in un faro significa apprezzare la solitudine, la tranquillità, il silenzio e, naturalmente, il mare. Questo faro è situato su un isolotto nel cuore del Mar Adriatico. All’interno del faro ci sono due appartamenti, ideali per ospitare due famiglie.

Niente è più rilassante che svegliarsi al mattino cullati dal suono delle onde del mare. Fate attenzione alle correnti se decidete di fare un bagno.

Il Faro di Savudrija, Croazia

Vi portiamo alla scoperta del faro più antico della Croazia, quello di Savudrija. Secondo la leggenda locale, fu costruito per volontà del conte Metternich per una nobildonna croata come loro rifugio d’amore. Purtroppo, la donna morì prima del completamento dei lavori e il conte non visitò mai il faro finito.