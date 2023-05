Inizia l’estate 2023 in Sardegna con un simbolo affascinante e familiare – Ariel, la Sirenetta Disney, che emerge dalle acque cristalline per posarsi su uno scoglio a Aglientu, una delle località più belle della regione. A pochi chilometri di distanza, il castello di Castelsardo prende vita come la dimora del principe Eric. Questo articolo celebra la giornata mondiale della biodiversità esplorando l’incantevole mondo di Ariel e la stupefacente biodiversità della Sardegna.

La Sirenetta e la meravigliosa biodiversità della Sardegna

La bellezza nascosta della Sardegna nel film Disney

Disney ha scelto la costa nord della Sardegna come set cinematografico per il film della Sirenetta, un percorso che abbraccia il Parco Nazionale dell’Asinara, il Golfo Aranci, fino all’Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo. Nevina Satta, CEO della Fondazione Sardegna Film Commission, sottolinea come le riprese del film abbiano permesso di mostrare al mondo l’incalcolabile patrimonio naturale della Sardegna, che comprende tre parchi nazionali, quattro regionali, cinque aree marine protette e 128 siti Natura 2000.

La storia di Ariel, un viaggio verso l’ignoto

La storia di Ariel è una rappresentazione simbolica di un viaggio verso l’ignoto, un passo fuori dalla sua zona di confort in un audace atto di indipendenza. Questo la porta a cambiare se stessa per esplorare un nuovo mondo: la superficie, un territorio pieno di meraviglie sconosciute e irresistibili.

Ariel, Aglientu e la Spiaggia di Rena Majori

Aglientu: un luogo incantevole e prezioso

Aglientu è il comune che ospita la spiaggia e lo scoglio dove Ariel emerge e vede per la prima volta il mondo sconosciuto in superficie. La spiaggia di Rena Majori, con le sue acque azzurre caraibiche e sabbia bianca, è un ecosistema di valore inestimabile che necessita di tutela e salvaguardia.

Il legame magico di Rena Majori con la fiaba di Andersen

La scelta di Rena Majori come location potrebbe essere stata influenzata da un interessante legame storico con la fiaba di Andersen. Infatti, un villaggio nei pressi della spiaggia è stato fondato da una piccola comunità di belgi, grandi ammiratori della storia della Sirenetta, tanto da dedicare strade e piazze ai personaggi della fiaba.

Il castello di Eric e Castelsardo

Castelsardo: un gioiello tra natura e sostenibilità

Il castello del principe Eric è situato in una collina che si affaccia sul Golfo dell’Asinara, simbolo di Castelsardo, un affascinante borgo medioevale circondato da una costa mozzafiato. Questo luogo è un perfetto esempio di bellezza incontaminata dove la tutela della natura e la sostenibilità sono intrinsecamente legate.

Progetti di conservazione a Castelsardo

Castelsardo partecipa attivamente a vari progetti di conservazione e protezione del territorio. Tra questi, spicca il progetto Strong Sea Life, finalizzato a proteggere e migliorare lo stato di conservazione della Posidonia oceanica e degli habitat coralligeni. Inoltre, i pescatori di Castelsardo sono coinvolti in iniziative volte a tutelare il mare, come il recupero delle reti da pesca perdute e l’introduzione di cassette da pesca microchippate.

In conclusione, la storia di Ariel in Sardegna è un bellissimo esempio di come si possano valorizzare i tesori naturali di una regione e sensibilizzare il pubblico alla tutela della biodiversità.