Esistono luoghi che sembrano appartenere ad un altro mondo, destinazioni poco frequentate, ma che conservano un fascino inalterato. Uno di questi è il Kazakistan, una nazione che raccoglie in sé l’essenza dell’Asia Centrale. Paesaggi incontaminati, tradizioni affascinanti e una storia antica e ricca di avventure: il Kazakistan è tutto questo e molto altro. Per gli amanti dei viaggi alla scoperta di terre lontane, è una meta che offre un’esperienza autentica e profondamente coinvolgente. Prepariamoci a scoprire insieme cosa vedere, dove andare, dove alloggiare e come prepararsi per questo viaggio indimenticabile.

Cosa vedere e dove andare in Kazakistan

Il Kazakistan offre un mix perfetto di natura, cultura e storia. Tra le tappe imperdibili troviamo:

Astana : la capitale moderna, con la sua architettura futuristica e la Torre Baiterek, simbolo della città.

Almaty : l'antica capitale, con il suo fascino storico, i suoi mercati e la vicina montagna Shymbulak, famosa per lo sci.

Il Parco Nazionale di Altyn-Emel : un vero paradiso per gli amanti della natura, con le sue dune cantanti, le montagne colorate di Aktau e le antiche iscrizioni rupestri.

Il Canyon di Charyn : spesso paragonato al Grand Canyon americano, offre panorami mozzafiato.

: spesso paragonato al Grand Canyon americano, offre panorami mozzafiato. Il Lago Balkhash: uno dei più grandi laghi del mondo, meta ideale per un momento di relax.

Dove alloggiare in Kazakistan

In Kazakistan, le opzioni di alloggio sono varie e adatte a tutte le tasche. Astana e Almaty offrono una vasta scelta di hotel, da quelli di lusso a quelli più economici. Per un’esperienza più autentica, è possibile soggiornare in un Yurt, la tradizionale tenda dei nomadi del Kazakistan, spesso disponibile nei parchi nazionali e nelle zone rurali.

Il clima in Kazakistan

Il Kazakistan ha un clima estremamente continentale, con estati calde e inverni molto freddi. La primavera (da aprile a giugno) e l’autunno (da settembre a ottobre) sono i periodi migliori per visitare il paese, con temperature moderate e meno turisti.

Informazioni per chi parte dall’Italia

Dal punto di vista burocratico, i cittadini italiani che visitano il Kazakistan per turismo per meno di 30 giorni non hanno bisogno di un visto. È possibile raggiungere il Kazakistan in aereo, con voli diretti da diverse città italiane ad Astana e Almaty. Si consiglia di stipulare un’assicurazione viaggio che copra eventuali problemi di salute o incidenti.

Il Kazakistan è un paese sicuro, ma come sempre è importante mantenere un comportamento rispettoso delle leggi e delle tradizioni locali. La lingua ufficiale è il kazako, ma il russo è ampiamente parlato. L’inglese non è molto diffuso, soprattutto fuori dalle grandi città, quindi può essere utile imparare qualche frase di base in russo o kazako.

Il Kazakistan è un paese musulmano, ma molto tollerante. Tuttavia, è importante rispettare alcune norme, in particolare per quanto riguarda l’abbigliamento, che dovrebbe essere modesto, soprattutto nei luoghi sacri.

La cucina kazaka è un mix di tradizioni turche, russe e asiatiche. Non perdete l’opportunità di provare piatti come il beshbarmak, la shashlik o il kumis, una bevanda fermentata a base di latte di cavalla.

Viaggiare in Kazakistan è un’esperienza che vi lascerà senza parole. L’ospitalità delle persone, la bellezza dei paesaggi, la ricchezza della storia e della cultura vi faranno innamorare di questo paese unico e affascinante.