Questo è un breve resoconto di quanto avvenuto ieri dopo l’evento disastroso legato al meteo che si è verificato in Emilia-Romagna, in Italia. Secondo il rapporto, la regione è stata colpita da un grave evento meteorologico che ha causato distruzione e persino la morte di 14 persone.

Il Primo Ministro italiano, Giorgia Meloni si è espressa chiaramente affermando che il governo non lascerà sola l’Emilia-Romagna. Ha annunciato una serie di misure, tra cui la sospensione dei pagamenti delle imposte e altri adempimenti fiscali per le aziende e i cittadini colpiti, e l’avvio di azioni per calcolare e pagare gli indennizzi. Meloni ha sottolineato la necessità di una stima completa dei danni e l’importanza di semplificare le procedure di indennizzo e ricostruzione.

ATTENZIONE, noi non facciamo POLITICA.

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha enfatizzato l’importanza di rimborsi completi per le famiglie, le imprese e i cittadini che hanno subito danni, così come l’urgenza di affrontare la ricostruzione materiale delle infrastrutture danneggiate. Bonaccini ha anche menzionato la necessità di prorogare, posticipare o bloccare gli adempimenti fiscali come i pagamenti dei mutui.

La Protezione Civile ha emesso un nuovo allarme rosso per l’Emilia-Romagna per la giornata del 22 maggio, sottolineando l’importanza continua di mantenere l’allerta e prepararsi a ulteriori eventi meteorologici.

La città di Faenza ha dovuto chiudere il suo cimitero a causa dei danni strutturali causati dalle inondazioni. Il muro del cimitero è stato danneggiato a causa dell’esondazione del fiume Lamone, con l’acqua che ha raggiunto anche i tre metri di altezza.

L’Italia ha richiesto aiuto attraverso il meccanismo di protezione civile dell’UE, con diversi paesi membri che hanno offerto attrezzature per il pompaggio ad alta capacità per aiutare a gestire le inondazioni.

Meloni ha visitato personalmente le aree colpite, incontrando i cittadini e assicurando loro il sostegno del governo.