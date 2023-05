La Terra sta girando sempre più velocemente! In realtà la velocità di rotazione è variabile. Il nostro pianeta può ruotare qualche millisecondo più veloce o lento rispetto alla media di 24 ore. Storicamente si è osservato che la Terra tende ad un costante rallentamento nel corso dei secoli.

Una curiosa inversione di tendenza si è verificata a partire dal 2020, con la velocità media di rotazione cresciuta rispetto alla media dell’ultimo cinquantennio.

Cause e ripercussioni planetarie

Non c’è una spiegazione unica, dato che è così recente. Alcune teorie additano i cambiamenti climatici: si pensa che la massiccia fusione dei ghiacci può determinare un aumento della velocità in conseguenza dell’accumulo di grandi quantità di acqua nell’emisfero settentrionale.

Altre ipotesi richiamano ai movimenti della crosta terrestre e del nucleo. C’è da preoccuparsi? In fondo no, o almeno non troppo.

Le conseguenze delle variazioni della lunghezza delle giornate non sono influenti per la vita umana.

Occhio però agli orologi

Non dimentichiamo però una cosa. Anche piccolissime differenze possono avere un impatto considerevole sulle apparecchiature elettroniche. Gli strumenti di telecomunicazione, satelliti e GPS hanno bisogno di essere sempre perfettamente sincronizzati.

Ricordiamo ai nostri lettori che per sincronizzare al meglio si utilizzano i secondi intercalari: in pratica si aggiunge o si toglie un secondo dai nostri orologi. Molti non lo sapevano, ma i nostri device lo fanno in maniera automatica. Fino ad ora la sincronizzazione è avvenuta sempre e solo aggiungendo un secondo (intercalare positivo), ben 27 volte, l’ultima nel 2016, dato che la rotazione terrestre rallentava…

Attenzione al trend: ecco cosa cambia

Se il trend sarà confermato, sarebbe necessario per la prima volta togliere un secondo (intercalare negativo). Gli esperti ritengono che questo aumento di velocità sia solo temporaneo, ma non è da escludere che quest’accelerazione possa proseguire per molti anni. Staremo a vedere se questo andamento proseguirà nel tempo.