Attività solare e riscaldamento globale sono del tutto incorrelati. Questo è il loro legame, secondo la NASA. L’autorevole ente americano che da anni studia i legami tra radiazione e Global warming, è arrivata a definire con ragionevole sicurezza che il sole non dà alcun contributo al cambiamento climatici.

Insomma, in altre parole. È tutta colpa nostra! Ma andiamo a vedere che cosa dice l’ultimo report ufficiale (si veda inoltre il grafico allegato).

Il rapporto ufficiale della NASA

“Il Sole può influenzare il clima terrestre, ma non è responsabile della tendenza al riscaldamento in atto negli ultimi decenni. La nostra stella aiuta a mantenere il pianeta abbastanza caldo da permetterci di sopravvivere. Sappiamo che sottili cambiamenti nell’orbita terrestre attorno al Sole sono responsabili dell’andirivieni delle ere glaciali. Ma il riscaldamento che abbiamo visto negli ultimi decenni è troppo rapido per essere collegato ai cambiamenti nell’orbita terrestre e troppo grande per essere causato dall’attività solare“.

È ancora si legge che…

“Una delle prove schiaccianti che ci dice che il Sole non sta causando il riscaldamento globale deriva dall’osservazione della quantità di energia solare che colpisce la parte superiore dell’atmosfera. Dal 1978, gli scienziati lo hanno monitorato utilizzando sensori sui satelliti, che ci dicono che non c’è stata una tendenza al rialzo nella quantità di energia solare che raggiunge la Terra“.

Un altro indizio e le conclusioni dello studio

“Se il Sole fosse responsabile del riscaldamento globale, ci aspetteremmo di vedere un riscaldamento in tutti gli strati dell’atmosfera, dalla superficie all’atmosfera superiore (stratosfera). Ma quello che effettivamente vediamo è il riscaldamento in superficie e il raffreddamento nella stratosfera. Ciò è coerente con il riscaldamento causato da un accumulo di gas che intrappolano il calore vicino alla superficie terrestre, e non dal Sole che diventa più potente.”

Insomma, ormai non ci sono più dubbi la causa del cambiamento climatico è l’uomo. Punto e basta. Qualsiasi teoria che nega questo fatto è da considerarsi a tutti gli effetti non scientifica.

(IN)correlazione tra attività solare e temperature medie planetarie (cortesia: NASA Climate).